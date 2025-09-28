Slušaj vest

Muzičko-scenski spektakl “Na slovo, na slovo” održan je premijerno u subotu 27. septembra 2025. godine u mts Dvorani pred više od 2.000 gledalaca u dva izvođenja.

Zbog velikog interesovanja već 23. novembra zakazano je novo izvođenje, i karte će uskoro biti u prodaji.

Muzičko delo u dramskoj formi pripremili su fondacija “Deca deci” u saradnji sa mts Dvoranom, naslednicima legendarnih Duška Radovića i Miodraga Ilića Belog, dirigentom Ljubišom Jovanovićem koji je idejni tvorac projekta, i glumcima predvođenim Ivanom Jevtovićem koji potpisuje i režiju.

Foto: Fondacija Deca decii/Dalibor Danilović

Na sceni je bilo 39 izvođača, od koji je 29 članova i članica orkestra Dečje filharmonije kojima se pridružio i sin kompozitora originalne muzike Dragoljub Ilić Ilke koji je radio i nove aranžmane. Pod dirigentskom palicom maestra Ljubiše Jovanovića, orkestar je pratio prepoznatljivim melodijama vanvremenskog dela šestoro mladih glumaca, po tri devojčice i dečaka, koji su se na sceni našli uz Ivana Jevtovića, Tamaru Radovanović i opersku pevačicu Branislavu Podrumac.

Projekat “Na slovo, na slovo” sprovode Fondacija “Deca deci” i mts Dvorana, uz pomoć partnera Milšped grupe - lidera u polju transporta i logistike orijentisanom ka društveno-odgovornom angažovanju u zajednici, LPT marketinške agencije i Alma Quatro.

Foto: Filip Olcan/All rights reserved Filip Olcan

SASTAV ORKESTRA:

Prva violina: Jana Jagodić, Ana Sokač, Kristina Đorđević, Lenka Biočanin, Petar Polkaposki

Druga violina: Anđela Radunović, Sofija Maksimović, Vasilisa Milivojević

Viola: Lenka Vuković

Violončelo: Kasija Ivanović, Strahinja Tomić, Una Janković

Kontrabas: Andrej Lončar, Boban Perin

Flauta: Isidora Petronijević, Teodora Rakanović

Oboa: Anastasija Milojević, Kirill Bortnikov

Klarinet: Andrej Živić, Uroš Pavlović

Fagot: Katarina Vidaković

Saksofon: Uroš Dimitrijević, Vukašin Petrović

Trombon: Darija Keskinov, Filip Filipović

Klavijatura: Andrej Negić

Električni klavir: Dragoljub Ilić

Udaraljke: Petar Gagić, Vuk Tomić

Foto: Fondacija Deca decii/Dalibor Danilović

MLADI GLUMCI:





Andrija Dukić

Dunja Vukčević

Maksim Cvijanović

Mia Mudrić

Miša Knežević

Vukašin Dukić

Foto: Foto: Filip Olćan

O PROJEKTU “NA SLOVO, NA SLOVO”

Muzičko-scenski spektakl vanvremenske emisije za decu “Na slovo, na slovo” sprovode fondacija “Deca deci” u saradnji sa mts Dvoranom, naslednicima legendarnih Duška Radovića i Miodraga Ilića Belog, glumcima predvođenim Ivanom Jevtovićem, priprema

Dečja filharmonija oživljava kultni serijal iz sedamdesetih, koji će posle nekoliko decenija biti izvođen pred publikom. Inspirisana bezvremenskim tekstovima Duška Radovića i originalnom muzikom Miodraga Ilića Belog, stvorena je muzička predstava koja će nekim novim klincima omogućiti bezbrižnost nekadašnjeg detinjstva.

Fondacija “Deca deci” i mts Dvorana već dugi niz godina neguju uspešnu saradnju, sa zajedničkom misijom da približe umetnost najmlađima na način koji je razumljiv, inspirativan i dirljiv. Oko projekta “Na slovo, na slovo” okupili su se umetnici koji već godinama svesrdno rade na promociji kulture, muzike i obrazovanja - ne samo među decom, već i među roditeljima, nastavnicima, mladima i širom publikom, uvereni da umetnost može biti, i jeste, put ka boljem društvu.

Foto: Fondacija Deca decii/Dalibor Danilović

Tako je i ova predstava u izvođenju Dečje filharmonije stvorena s ljubavlju, odgovornošću i verom u snagu reči, muzike i zajedništva. U središtu ove pozorišne čarolije su deca - iskrena, radoznala i duhovita, baš kakva je bila i sama serija. Uz njih će se na sceni pojaviti i vrhunski umetnici iz oblasti muzike, glume i pokreta, koji će zajedno oživeti omiljene likove i pesme.

Okupljen je posvećen tim profesionalaca – kompozitori, glumci, muzičari i reditelji, koji sa posebnom pažnjom i poštovanjem pristupaju nasleđu Duška Radovića. Orkestar Dečje filharmonije predvodiće čuveni maestro Ljubiša Jovanović, muzičke aranžmane pripremio je sin kompozitora originalne muzike Dragoljub Dragan Ilić, a glumačku postavu predvodi Ivan Jevtović koji je i reditelj. Zajedno sa dečjim orkestrom i decom glumcima, dato je novo ruho poznatim stihovima i melodijama “Na slovo, na slovo”.

Generacije koje su odrasle uz “Na slovo, na slovo” danas imaju svoju decu. Želja tima okupljenog oko projekta je da se spoje prošlost i sadašnjost, tradicija i savremeni izraz - doživljaj koji povezuje porodice, podseća nas na vrednosti koje ne zastarevaju i inspiriše sve generacije.

Foto: Filip Olcan/All rights reserved Filip Olcan

O DEČJOJ FILHARMONIJI

Članovi Dečije filharmonije su talentovani učenici nižih i srednjih muzičkih škola iz Beograda, dobitnici nagrada na prestižnim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Neki od članova Dečje filharmonije su dugogodišnji korisnici instrumenata Fondacije “Deca deci”, koja tako pomaže njihovo školovanje i profesionalno napredovanje. Takođe, u cilju stvaranja šire platforme za kulturnu razmenu i povezivanje najmlađih, fondacija “Deca deci” je od 2015. godine proširila aktivnosti i oformljen je Regionalni dečji orkestar koji čine deca iz pet gradova: Beograda, Zagreba, Ljubljane, Sarajeva i Skoplja i jedinstveni je projekat kulturne razmene među mladima u regionu.