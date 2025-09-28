Slušaj vest

Deveti Pančevo Film Festival uspešno je završen projekcijom filma Blum – gospodari svoje budućnosti bosanskohercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić. Tokom pet festivalskih dana publika je imala prilike da pogleda više od 40 filmova raspoređenih u četiri programske celine – takmičarske selekcije Svetionici i Rani radovi, kao i revijalne programe PAFFORAMA i Svetla budućnost. Uz filmske projekcije, održane su radionice, razgovori sa autorima, izložba i muzički program u Štabu Pogon, čime je još jednom potvrđen festivalski duh PAFF-a kao mesta susreta filma, umetnosti i zajednice.

Foto: PAFF

U glavnoj takmičarskoj selekciji Svetionici, u kojoj je prikazano osam filmova u statusu srpske premijere, o nagradama je odlučivao žiri u sastavu Igor Marković (Human Rights Film Festival, Zagreb), rediteljka i montažerka Vanja Kovačević i scenarista i reditelj Mladen Kovačević. Nagradu Svetionik za najbolji film osvojio je film „Dry Leaf“ reditelja Alexandrea Koberidzea, dok je specijalno priznanje žirija pripalo filmu „How to Be Normal and the Oddness of the Other Wold“ Štefena Goldkampa.

Foto: PAFF

U okviru kratke takmičarske selekcije Rani radovi prikazano je 12 filmova, a odluku o najboljem kratkometražnom filmu odlučivao je devetočlani žiri mladih pod mentorstvom rediteljke Mine Đukić. Grand Prix je pripao filmu L’Mina Rande Maroufi, specijalno priznanje dobio je film Confession rediteljke Rebeke Bizubove, nagradu za najbolji rediteljski koncept osvojio je film Grožđe Jovane Lazin, dok je za najbolju kameru nagrađen film Common Pear Gregora Božića.

Foto: PAFF

Pored takmičarskog programa, publika je imala priliku da pogleda retrospektivu kratkih filmova mladog reditelja Nikole Stojanovića u okviru selekcije Svetla budućnost, dok je u programu PAFFORAMA prikazan izbor ostvarenja regionalnih i međunarodnih autora, uključujući i novo ostvarenje Želimira Žilnika „Restitucija ili san i java stare garde“. U okviru pratećeg programa održan je i razgovor sa rediteljem Želimirom Žilnikom, na kojem je publika imala priliku da čuje više o njegovom novom filmu, razmeni utiske sa jednim od najznačajnijih filmskih stvaralaca sa ovih prostora i sazna zanimljive anegdote iz njegove bogate karijere.

Tokom trajanja festivala publika je u saradnji sa Filmskim centrom Srbije imala prilike da vidi i izložbu Tragovi jednog vremena: Filmski plakat 1970-1979.

Foto: PAFF

9. Pančevo Film Festival realizuje se realizuje u okviru projekta „Kultura za demokratiju”, koji sprovodi Hartefakt Fondacija. Kultura za demokratiju pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice. Projekat Kultura za demokratiju podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni, kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji. CfD projekat podžan je od strane Vlada Švajcarske, a sprovodi ga Hartefakt fond.