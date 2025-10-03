Slušaj vest

Sve je počelo davne 1977, a 48 godina kasnije interesovanje za "Ratove zvezda" ne jenjava, pa franšiza dobija pojačanje u vidu nove priče "Mandalorac i Grogu", koja stiže u svetske i domaće bioskope krajem maja 2026. godine (predviđeno je da se u domaćim bioskopima nađe od 21. maja), vraćajući čuveni naučnofantastični univerzum na veliko platno. Stigao je i prvi trejler za film, sa malo reči i mnogo akcije, dajući premijerni uvid u to kako Madalorac i Grogu kreću u najuzbudljiviju misiju kompanije "Lukas film" do sada.

Foto: The Disney Studios, Lucasfilm Ltd™/© 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.



Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova republika radi na zaštiti svega za šta su se Pobunjenici borili i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Priča je urađena pod rediteljskom palicom Džona Favroa, a svojoj ulozi legendarnog lovca na ucene Dina Džarina vraća se Pedro Paskal, kog smo nedavno gledali u glavnoj roli Marvelovog naslova "Fantastična četvorka: Prvi koraci", i pridružuje mu se Sigorni Viver, koju uskoro gledamo u trećem nastavku franšize "Avatar".

Mandalorac i Grogu Foto: Lucasfilm Ltd™/© 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.



Nakon uspeha serije "Mandalorijanac" iz 2019. godine, koju je takođe radio Džon Favro, likovi Dina Džarina (Pedro Paskal) i malog Grogua postali su neizostavni deo galaksije "Ratovi zvezda", a još od pojavljivanja Boba Feta u originalnoj trilogiji ("Ratovi zvezda, epizoda V: Imperija uzvraća udarac", 1980), Mandalorci privlače pažnju fanova svojim neobičnim oklopom i tajanstvenim poreklom. Sa serijom je publika dobila priliku da upozna kulturu ovog naroda, a Grogu je podsetnik fanova na legendarnog majstora Jodu, ali je njegova priča sasvim nova.