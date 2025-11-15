Slušaj vest

Makedonski glumac albanskog poreklaVisar Viška oživeo je lik lokalnog moćnika Halita Beriše u filmu Miroslava Lekića "Ruski konzul". Iako mu je reditelj dodelio rolu negativca, koji surovim pritiscima iseljava Srbe sa Kosova i Metohije sedamdesetih godina prošlog veka, dramski umetnik smatra da je ovaj film priča o ljudima.

Visar godinama gradi međunarodnu karijeru, a bio je deo serija "Filantrop", koja se emitovala na NBC, i "Legende", u kojoj je glumio rame uz rame sa holivudskom zvezdom Šonom Binom. U razgovoru za Kurir glumac je evocirao uspomene na snimanje i prisetio se druženja sa Žarkom Lauševićem, koji je preminuo pre dve godine na današnji dan.



Visar Viška u filmu Ruski konzul Foto: Vision team

Glumac je istakao da je pažljivo birao uloge, posebno kada se radi o likovima albanskog porekla.

- Tražio sam prvo da pročitam tekst, da vidim kako je i šta je. Postoje klišei, ali u mom slučaju nije tako. Kad igram negativce iz Albanije, to i nisu negativci, jer nemam takvo lice. Ljudi imaju jednu predstavu o Albancima koja je vezana za Jugoslaviju. Albanac ima veliki nos i takve stvari. A kad mene pozovu da glumim, znam da ne žele da naprave još jedan propagandni film. Zbog toga tražim da pročitam scenario, jer sam dosta uloga odbijao kad vidim kako je to napisano, naročito u Makedoniji. Ovaj film uopšte nije bio tendenciozan. Prijatno sam se iznenadio. Odličan ljudski film i drago mi je što sam bio deo ove ekipe - rekao je Viška za Kurir.

Viška je govorio i o radu sa Žarkom Lauševićem, koji je odigrao naslovnu ulogu.

1/4 Vidi galeriju Žarko Laušević u filmu "Ruski konzul" Foto: Vision team

- Nemamo previše zajedničkih scena. Super je prošlo. Uz njega i Svetozara Cvetkovića dodatno sam porastao kao glumac. Svetozara znam od detinjstva, a ostale sam upoznao na setu. Kad sam saznao sa kim ću igrati, rekao sam: "Vau!" Žarko je bio odličan čovek, pun energije i prijatan. Kad sam saznao da je bolestan, zapitao sam se kako može da dođe sa hemioterapije sa toliko energije i da bude toliko pozitivan. Ja nisam imao tu pozitivnost i energiju iako sam bio potpuno zdrav. Žarko je zračio dobrotom. Puno smo pričali i drago mi je što smo se upoznali - bio je iskren Viška i dodao:

- Baš sam se nadao da će se izboriti, da će pobediti. Teško je pobediti takvu bolest, ali sam očekivao da će živeti bar još nekoliko godina. Bar da pregura taj najteži period i da ćemo još da radimo.

Visar Viška u filmu Ruski konzul Foto: Vision team

Žarko Laušević preminuo je 15. novembra 2023. godine posle teške bolesti, u 63. godini života.

Bonus video: Vuk Drašković o poslednjim rečima koje mu je Laušević uputio