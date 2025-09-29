Slušaj vest

U nastavku velikog ciklusa Alfreda Hičkoka, Radio-televizija Srbije će od ponedeljka, 29. septembra, nastaviti s filmovima koji se smatraju vrhom karijere slavnog režisera. Svaki od ovih filmova je svojevrsno remek-delo, postali su uzor mnogim autorima, redefinisali su neke žanrove i proizveli veliki broj kopija. Nije preterano reći da je ovaj period Hičkokovog stvaralaštva promenio svetsku kinematografiju i mnoge njegove metode i trikove prihvatili su drugi autori, proširivali ih i vodili dalje svojim putem. Kao i prethodne nedelje, filmovi će na RTS 1 počinjati nešto posle 23 časa, a biće reprizirani narednog dana na RTS 2 od 14.00.

Iako poznat kao "majstor napetosti", Hičkok je snimio nekoliko komedija. Doduše, u duhu ovog autora, reč je o tzv. crnim komedijama, filmovima sa suštinski ozbiljnim temama i situacijama, ali sarkastičnim pristupom. U ponedeljak biće prikazan "Nevolje s Harijem", Hičkokova najpoznatija komedija s mračnim zapletom i povremenim bezobrazlukom, neobičnim za 1955. godinu, kada je imao premijeru. Gradić Hajvoter prepun je čudaka i jedan od njih u šumi nalazi leš čoveka za koga misli da ga je slučajno ubio u lovu. Odlučuje da to ne prijavi i počinje da ga posmatra iz prikrajka. S obzirom na sastav stanovništva, ljudi preminulog ne primećuju, nisu preterano zainteresovani za to da li je živ ili mrtav, ali pojavljuje se jedna osoba kojoj kao da je zbog toga drago...

Foto: Zorana Jevtić



Sledeći u ciklusu je "Čovek koji je suviše znao" iz 1956. godine, još jedan od kultnih dela. Zanimljivo, ali film identičnog naslova režirao je Hičkok 1934. godine, s tim da je zaplet prilično drugačiji, iako se često navodi da je ovo reč o rimejku. Ova kasnija verzija s Džejmsom Stjuartom i Doris Dej u glavnim ulogama proslavila je i pesma "Que sera sera", sada klasik, a inače napisana za ovaj film i za šta je nagrađena Oskarom. Reč je o tipičnom vrhunskom hičkokovskom trileru o običnim ljudima koji se nađu u vrlo nezgodnoj i opasnoj situaciji s kojom se sami moraju izboriti. Bračni par upoznaje jednog čoveka tokom putovanja, koji im na samrti poveri da se priprema atentat na izvesnog državnika. Istovremeno, sin im bude otet pa oni ne smeju nikome da se obrate, već moraju sami da proniknu u to šta se događa i sina izvuku živog.



"Vrtoglavica", planirana za sredu 1. oktobra, još jedan je od klasičnih Hičkokovih trilera, priča prožeta jezom i strahovima, dotičući se možda čak i onostranog, što je dugo ostavljeno gledaocima da nagađaju. Ponovo je u glavnoj ulozi Džejms Stjuart, policajac penzionisan jer je na teži način otkrio da pati od straha od visine. Pritom ga obuzima jaka vrtoglavica. Ova fobija kao da postaje sve snažnija i počinje da mu smeta i u svakodnevnom životu. Paralelno s radom na svom duboko ukorenjenom strahu, prijatelj ga angažuje da prati njegovu suprugu čudnog ponašanja. Postoje indicije da je ova posednuta duhom svoje prababe, koja je izvršila samoubistvo. "Vrtoglavica" svojevremeno nije dobila jednoglasno povoljne kritike, ali je u međuvremenu ovaj film priznat toliko da danas važi za jedan od najboljih američkih filmova ikada snimljenih.

