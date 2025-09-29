nije ni izašla, a već stižu reakcije

Radio-televizija Srbije (RTS) objavila je na Instagramu i Jutjubu kratki tizer za novu seriju "Miholjsko leto", ali umesto očekivanog entuzijazma, pažnju javnosti privukla su poređenja s HBO-ovim hitom "Beli lotos" (The White Lotus).

"Ovo je White Lotus i to je jasno čak i meni koja ga nisam gledala", napisala je jedna korisnica, dok su oni koji seriju dobro poznaju odmah počeli da nižu poređenja uz duhovite komentare.

Komentari nikog nisu razočarali

"Došla sam samo zbog komentara i nisam se razočarala", "Baba će tebi napraviti White Lotus, zašto da te pljačka HBO", "Kakav je ovo White Lotus za sirotinju?", "Hoće li ovde Dženifer Kulidž letovati na Paliću?", "Grlom u lotose", "White Lotus, ali s Temua", "Kakva propuštena prilika da seriju nazovu Bela rada", nizali su se komentari.

Urnebesni predlozi za scenario

Neki su se pak upustili u "scenarističke" vode pa je tako osvanula ideja o bogatašu iz Kaluđerice koji noću postaje šišmiš i bori se protiv zlikovaca, a predloženo je i da ga tumači Miloš Biković. Drugi su zamislili grupu kriminalaca čiji vođa ima panične napade i složen odnos s majkom.

"Imam jedan predlog za scenario i voleo bih da mi se javite ako postoji interesovanje za saradnju. Radnja je smeštena u srednjevekovnu Srbiju, a žanr je istorijska fantastika jer u priči postoje i zmajevi. Svi glavni likovi mogu da poginu u bilo kom trenutku, ali glavna junakinja je princeza Denerida iz svrgnute vizantijske dinastije Targarijenida koja pokušava da povrati presto svog oca", bio je predlog jednog muškarca.

Bez obzira na duhovita poređenja, RTS-ova serija "Miholjsko leto" najavljuje ozbiljnu glumačku postavu. U glavnim ulogama su Svetozar Cvetković, Anica Dobra, Slavko Štimac i niz drugih poznatih glumačkih imena, a radnja će pratiti generaciju koja, uprkos trećem životnom dobu, i dalje zna da živi punim plućima.

Za one koji nisu čuli za "The White Lotus" (ako takvih uopšte ima)

"The White Lotus" je američka satirična dramska serija koju potpisuje Majk Vajt, a svaka sezona smeštena je u luksuzno odmaralište istog imena. Kroz susrete bogatih turista i hotelskog osoblja serija na duhovit i mračan način secira klasne razlike, moć i ljudske slabosti.

Prva sezona odvijala se na Havajima, druga na Siciliji, a treća na Tajlandu. Četvrta je najavljena i prema najnovijim izvorima snimaće se u Francuskoj. Serija je postala globalni hit, osvojila više od deset Emi nagrada, uključujući i onu za najbolju miniseriju, a posebno je upečatljiva uloga Dženifer Kulidž koja je postala zaštitno lice "The White Lotusa".

