Istorijski muzej Srbije ima zadovoljstvo da Vas obavesti da je proteklog vikenda u hotelu „Crni vrh” na Divčibarama održan naučni skup na temu „Dvorska kultura vladarske porodice Obrenović”, koji su organizovali Istorijski muzej Srbije, Muzej rudničko-takovskog kraja i Patrijaršija SPC.

Naučni skup je organizovan povodom obeležavanja 210 godina od početka Drugog srpskog ustanka i 165 godina od smrti kneza Miloša Obrenovića i okupio je brojne relevantne stručnjake iz zemlje, profesore univerziteta i naučne saradnike instituta i muzeja koji su izlagali svoje naučne radove u okviru širokog spektra tematskih sesija: Vladarske rezidencije Obrenovića u Srbiji i u inostranstvu, Dvor kao mesto kreiranja državne politike, Dvorski praznični kalendar i ceremonijali, Dvorski inventar i umetničke kolekcije, Monarhijska patronaža umetnosti u doba Obrenovića, Muzički i pozorišni život na dvoru Obrenovića, Dvorska arhiva i vladarska korespondencija, Književnost na dvoru Obrenovića, i Dvor kao mesto sećanja i otuđena zaostavština Obrenovića.

Naučni skup je imao za cilj da interdisciplinarnim pristupom osvetli brojne različite aspekte dvorske kulture ove važne novovekovne srpske dinastije. U najužem smislu, sintagma „dvorska kultura” se vezuje za vladara i dvor kao instituciju koja objedinjuje više funkcija: od rezidencijalnog objekta, mesta vladarske uzvišenosti i svakodnevice, preko epicentra vlasti, do prostora u kojem se kreiraju i odakle se projektuju dominantni kulturni i umetnički obrasci.

Državotvorna dinastija Obrenović tokom svoje sedamdesetdvogodišnje vladavine je podarila Srbiji pet vladara. Obrenovići su zaslužni za državnu obnovu, nacionalni preporod, kulturni preobražaj i privredni uspon Srbije i srpskog naroda u 19. veku, a tekovine njihove vladavine su ugrađene u temelje moderne srpske države.

