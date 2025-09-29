Slušaj vest

Čuveni ansambl Balet Igora Mojsejeva nastupa u Beogradu u okviru svoje svetske turneje sa programom "Igre sveta" 8. i 9. novembra u Sava centru sa početkom u 20 časova. Ulaznice su već u prodaji.

Foto: Igor Moiseyev Ballet

Ansambl je osnovan daleke 1937. godine. Njegov osnivač, veliki koreograf 20. veka Igor Mojsejev, spojio je veštinu klasičnog baleta sa folklorom i stvorio novi žanr u koreografskoj umetnosti, koji ranije nije postojao. Mojsejevljeva inovacija je jedinstvena, a njegov teatar neuporedivo iskustvo.Balet Igora Mojsejeva je prvi profesionalni ansambl narodnih igara na svetu. On je godinama bio kulturni most između tadašnjeg SSSR/Rusije i svih kontinenata sveta. Titulu akademski nosi od 1967. godine. Dobitnik je Ordena prijateljstva naroda (1987). Nagrađen je Uneskovom medaljom Pet kontinenata za doprinos razvoju i očuvanju narodnih igara. Uvršten je u spisak posebno vrednih kulturnih dobara naroda Ruske Federacije odlukom predsednika Rusije (2015).

Foto: Igor Moiseyev Ballet



Repertoar Državnog akademskog ansambla narodnih igara Igora Mojsejeva obuhvata igre, koreografske slike i jednočinke baleta na muziku ruskih simfoničara Mihaila Glinke, Nikolaja Rimskog-Korsakova, Aleksandra Borodina i Modesta Musorgskog. Na koncertu ovog ansambla svaki gledalac ima osećaj da je u umetničkoj galeriji: pred njegovim očima prolazi jedinstvena kolekcija retkih platna i slika. To nisu muzejski eksponati, već živi prikazi puni boja, karaktera i snažnih emocija. Danas ansambl vodi učenica Igora Mojsejeva, bivša solistkinja ansambla, narodna umetnica Rusije Elena Ščerbkova.

Ko je bio Mojsejev

Mojsejev (1906-2007), prvo igrač i pedagog u Boljšom teatru, stvorio je taj izuzetni folklorni ansambl, koji će poneti njegovo ime, i za koji je kreirao mnoštvo velikih i značajnih programa. Igor Mojsejev je žanr scenske narodne igre nazivao plastičnim portretom naroda, ćutljivom poezijom i vidljivom pesmom, koreografskom hronikom nacije. Balet Igora Mojsejeva je gostovao u više od 70 zemalja, uključujući SAD, Francusku, Italiju, i to sa po 10 do 15 turneja u nekim od ovih zemalja.

Foto: Igor Moiseyev Ballet

