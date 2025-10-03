"Moja Lela možda dobije svoju TV seriju" Predstavljen novi roman Ivana Tokina
Pisac Ivan Tokin predstavio je prošle nedelje u Beogradu novi roman "Crna noć nada mnom i zvezdano nebo u meni", kojim je na književnu scenu izveo heroinu kakva se ne sreće često u domaćoj književnosti.
O Leli, koja razbija stereotipe o ženama u fikciji, koja ubija precizno i hladnokrvno, iako je njen unutrašnji svet bogat i vrlo kompleksan, pored pisca, govorili su i književnici Mirjana Bobić Mojsilović i Đuro Radosavović.
- Ivan Tokin je pesnik i obožavam što na svakoj drugoj strani ovog romana pronalazim neki stih kog možda ni on nije bio svestan - rekla nam je na početku razgovora o knjizi Mirjana Bobić Mojsilović.
Ivan Tokin je priznao da se u jednom trenutku pisanja zaljubio u svoju junakinju i da je od tada celu priču gledao njenim očima.
- Ona se ne pravda. Ona se smrti ne plaši, i to je jedna od stvari koja joj omogućava da živi na način na koji živi. Njen kategorički imperativ je u naslovu, koji je maglovit i sulud, ali takav je i ovaj svet. Nisam gledao širu sliku dok sam pisao, ali kasnije mi se, kao naknadna pamet, ipak javila jedna šira slika. Lela je u muškom svetu nedodirljivo žensko. Svako žensko u ovom svetu je izuzetno ranjivo, što može da se kaže i samo zbog toga što je fizički inferiornije u odnosu na muškarca. I strašno je to što žena, da bi bila nedodirljiva i bezbedna u ovom svetu, mora da bude Lela, da se ne plaši smrti i bude beskrupulozna. Njoj ne može niko ništa. Može samo neko da je ubije, a i to teško, pošto je obučena i spretna, a ona se ni smrti ne plaši. Znamo da žena nije bezbedna ni u porodici, ni na ulici. Ova žena je bezbedna i strašno je što ona mora da bude takva da bi bila bezbedna - rekao je, između ostalog, pisac, najavivši nastavak romana, ali i mogućnost pisanja scenarija za seriju o Leli.
Roman "Crna noć nada mnom i zvezdano nebo u meni" objavila je "Laguna".