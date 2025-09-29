Slušaj vest

Novi Sad, 26. i 27. septembar 2025. – Na Velikoj sceni „Jovan Đorđević“ Srpskog narodnog pozorišta održana je premijera i prva repriza predstave „Dobre vibracije“, kojom je Balet Srpskog narodnog pozorišta svečano otvorio sezonu, obeležavajući ujedno i svoj jubilej - 75 godina umetničkog stvaralaštva. Publika je uživala u dva snažna i estetski različita ostvarenja savremene igre, komadu „Igra senki“ Jakopa Godanija i „Boleru“ Maše Kolar, koreografa koji su na poziv Aje Jung tokom leta radili u Novom Sadu.

1/14 Vidi galeriju „Dobre vibracije“ za početak baletske sezone Srpskog narodnog pozorišta Foto: Marija Erdelji

Nova pozorišna sezona donela je i značajno osveženje ansambla. Nakon velike međunarodne audicije održane u aprilu, a zatim i konkursa u septembru, Srpsko narodno pozorište dobilo je izuzetno pojačanje. Sa produkcijom koju potpisuju Godani i Kolar, na novosadsku scenu su stupili igrači iz različitih delova sveta i iz najboljih baletskih akademija, koji su uneli neverovatnu energiju i pokazali snažnu kreativnu sinergiju sa renomiranim autorima.

Iskustvo rada na veoma zahtevnom koreografskom materijalu bila su intenzivna i inspirativna. Džibrail Sančez iz Meksika, član ansambla Srpskog narodnog pozorišta, rekao je: „Sa Jakopom Godanijem smo mnogo radili na telesnom izrazu, na mekoći i oslobađanju pokreta od tenzije, dok je sa Mašom Kolar fokus bio na senzualnosti i igri. To što njihov rad možemo da pretočimo u scenski nastup i prenesemo publici emociju – za mene je najlepši osećaj koji jedan igrač može da doživi.“

Foto: Marija Erdelji

Hju Luis, koji je tek nedavno iz Velike Britanije stigao u Novi Sad, istakao je da je „premijera donela posebno iskustvo i snažnu energiju. Rad sa ovakvim koreografima je privilegija i izazov, ali i ogromna inspiracija. Publika je osetila ono što smo i mi živeli na sceni.“ Za solistkinju Baleta Rajnu Remović, ovaj nastup je bio posebno značajan, jer je postojala „uzbudljiva atmosfera i zarazna energija tokom čitavog procesa, koja se sa scene prenela i na publiku. Rad sa ovavim koreografima donosi napredak i novu snagu ansamblu.“

Dok Jakopo Godani istražuje ljudsku i umetničku slobodu kroz dinamične i složene strukture, Maša Kolar je hipnotičkom snagom Ravelovog „Bolera“ izgradila emotivnu i nezaboravnu scensku igru.

Foto: Marija Erdelji

Predstava „Dobre vibracije“ već u ponedeljak, 29. septembra, gostuje na Baletskom festivalu u Sarajevu, dok se nove produkcije koje su kreirane tokom proteklog perioda prema smeloj umetničkoj viziji diriktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta, Aje Jung, već najavljuju u Trstu, Bolonji, Gorici, Basanu del Grapi, ali i Solunu.

Foto: Marija Erdelji

„Sa nekoliko koreografa svetske reputacije, Icikom Galilijem, Enrikom Morelijem, Jakopom Godanijem i Mašom Kolar, stiglo je pravo osveženje za našu ukupnu scenu, uz mogućnost da se predstavimo publici u zemlji i regionu i potvrdimo istoriju od 75 godina gledajući u budućnost. Zahvalni smo Pokrajinskoj Vladi na razumevanju i mogućnosti da kreiramo savremeni repertoar, negujemo baletsku tradiciju, ali i da angažujemo izuzetne mlade igrače iz celog sveta. Pred novosadskom publikom su “Dobre vibracije”, a samo nekoliko dana kasnije i “Labudovo jezero” sa gostima – Danilom Simkinom i Janom Salenko, a zatim i novim prvacima našeg Baleta – Katarinom Zec i Artemijem Makarovim! Mora se priznati, ovo je novo doba za Balet Srpskog narodnog pozorišta.”