Na 15. međunarodnom festivalu Svetlost sveta u Jaroslavlju, na kom je bilo prijavljeno više od 4.000 ostvarenja iz 112 zemalja, a u takmičarski program se kvalifikovalo 100 filmova raspoređenih u nekoliko kategorija, srpski kratki film "Služba" Andreja Šepetkovskog osvojio je Gran-pri festivala kao najbolji film u svim kategorijama. On je poneo i prvu nagradu u kategoriji "Pravoslavni film".

Žele da snime nastavak

- Divna vest. Veliki festival. Srećni smo što film tako deluje na ljude. Priča je sazdana od ljubavi i praštanja, mislim da su u celom svetu željni topline. Čudesno, na svakom festivalu na kom je učestvovao, osvojio je nagradu. Žao mi je što nisam imao novca da ga prijavim na još festivala, prijave koštaju. Takođe, žao mi je što uprkos sjajnim reakcijama na scenario za nastavak filma i pretvaranje u dugometražni ne mogu da nađem sredstva za realizaciju. Ali možda tako treba da bude. Radujem se i zahvalan sam Bogu što film i sa 30 minuta osvaja gledaoce širom sveta - kaže Šepetkovski za Kurir.

Foto: Nemanja Nikolić



Kratkometražni film "Služba", reditelja i scenariste Andreja Šepetkovskog, donosi priču o dva pripadnika Službe bezbednosti koji dolaze u siromašni, zabačeni ženski manastir kako bi istražili slučaj pretnje od državnog udara sredinom šezdesetih godina. Pošto su dobili dojavu da sestrinstvo manastira krije glavnog osumnjičenog, jeromonaha Damaskina, inspektori isleđuju igumaniju, mati Serafimu, koja ih svojom smirenošću i ljubavlju zbunjuje i razoružava. Stariji i mlađi inspektor, svako na svoj način, vode borbu sa okruženjem u kom su se našli, ali i sa sobom. Sa druge strane, pred mati Serafimom su se pojavila neočekivana iskušenja potekla iz života koji je napustila. Iza ovog ostvarenja stoje produkcijske kuće "Ison film", "Archangel digital", "Art & Popcorn", "Cinnamon films" i produkcija "Spas".

Foto: Promo

Glumačku podelu ovog ostvarenja čine Vesna Trivalić, Mladen Nelević, Đorđe Kreća i Julija Petković. Snimljeno je gotovo bez novca, a celu ekipu čine vrhunski umetnici - direktor fotografije je Goran Volarević, scenograf Aljoša Spajić, montažer Vladimir Radovanović i kostimograf Momirka Bailović.

Nagrade osvaja i Vesna Trivalić

Film je već trijumfovao na Malti, osvojio je priznanje Zlatni vitez u Moskvi, zatim nagradu za najbolji evropski film u Trebinju, nagradu za najbolji domaći kratki film u Prokuplju, nagradu na festivalu hrišćanskog filma u Jašiju u Rumuniji, nagradu za najbolji kratki film na festivalu srpskog filma u Čikagu, Vesna Trivalić je dobila nagradu za najbolju glumicu na festivalu u Mojkovcu i Čikagu, a biće i u konkurenciji na Martovskom beogradskom festivalu kratkog metra.

1/5 Vidi galeriju Film Služba Foto: Promo