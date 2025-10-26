Slušaj vest

Glumačka legenda Josif Tatić umro je 2013. godine i iza njega su ostale mnogobrojne pozorišne, serijske i filmske uloge.

Rođen je 13. aprila 1946. godine u Novom Sadu. Roditelji Branko i Hristina su, takođe, bili glumci. U mladosti je trenirao boks, ali je odustao nakon treće borbe u kojoj je bio nokautiran.

Pogledajte u galeriji scene Josifa Tatića u ulozi Jataganca u seriji "Bolji život":

1/5 Vidi galeriju Josif Tatić u seriji Bolji život Foto: Printscreen/Youtube

Studirao je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu zajedno sa Brankom Cvejićem, Tanasijem Uzunovićem, Ivanom Bekjarevim, Svetlanom Cecom Bojković i Đurđijom Cvijetić. Njegov glumački uzor je bio Hemfri Bogart. Prvu filmsku ulogu ostvario je sa nepunih 20 godina, a iako je tokom karijere odigrao mnoge ozbiljne i zahtevne uloge, šira publika je Josifa Tatića prepoznavala po ulozi Božidara Soldatovića Jataganca, direktora preduzeća u seriji “Bolji život”, Siniše Pavića iz 1987. godine.

Glumac je bio otac dve ćerke. Stariju ćerku Jelisavetu Tatić Čuturilo, koja se bavi kostimografijom dobio je u prvom braku sa Biljanom Dragović, takođe poznatom kostimografkinjom, a mlađu ćerku Hristinu, koja nosi ime njegove majke, dobio je u drugom braku sa suprugom Bebom kada je imao 57 godina.

Josif Tatić sa ćerkom Hristinom Foto: Printscreen/RTS/TV lica kao sav normalan svet

Josif Tatić je bio pravi boem i nije krio da voli dobru kapljicu. Godinama je pokušavao da ostavi cigarete i alkohol i poslednjih pet godina života pio je samo crno vino. Ipak, zdravlje mu je tada bilo već ozbiljno ugroženo. Glumac je preminuo u snu 8. februara 2013. u svom domu u Beogradu. Kremiran je i sahranjen na beogradskom Novom groblju.

Glumac je razgovore sa novinarima doživljavao kao odlazak kod zubara i tretirao ih je kao nužno zlo. Ipak, u jednom intervjuu govorio je o svojim porocima i strastima:

- Ne mogu ni da jedem pred predstavu, što je pogubno za ovu moju težinu. Pa kad završim, onda klopa, piće… A to se najviše taloži. Nisu samo glumci boemi. Ja sam se u tim svojim burnim vremenima, kako vi to nazivate, družio s ljudima drugih profesija. U svojim boemskim danima najviše sam pratio jednoga pisca, jednog pilota i jednog advokata. Nije bilo mnogo glumaca, ali bila je poneka glumica.

1/5 Vidi galeriju Josif Tatić Foto: Screenshot RTS, Printscreen YouTube, Kurir

Iako se, dobivši drugu ćerku u poznim godinama, smirio, izjavio je:

- Mladost k'o mladost… Kajem se što nije bila još burnija! Kajem se što nisam pušio još više. Ostavio sam cigarete pre mesec dana i… Uh, strašna je kriza! Ostavio sam i alkohol, pijem samo crno vino.

Ostaće upamćena predstava "Šovinistička farsa" koju je igrao sa Predragom Ejdusom. O svom prijatelju pokojni Ejdus je govorio:

- Za Taleta mogu da kažem da je bio izuzetno dobar čovek, sjajan umetnik, beskrajno duhovit i prijatan, čovek koji je uvek iznenadjivao i okolinu i partnere svojim lucidnim rešenjima, bio je strastveni epikurejac, uživao u životu, neprevaziđeni prijatelj i drug od koga nikada nisam mogao da očekujem da će uraditi nešto loše, nepristojno ili neprikladno, imali smo ogromno poverenje jedan u drugoga i bili beskrajno vezani.

Josif Tatić Foto: Beta

Josifa Tatića zauvek ćemo pamtiti po legendarnim ulogama u ostvarenjima koja i danas rado gledamo. Specijalno vaspitanje, Petrijin venac, Balkan Ekspres, Jagode u grlu, Tesna koža, Poslednji krug u Monci, Bolji život, Hajde da se volimo, Balkanski špijun, Profesionalac, Šovinistička farsa i Vizantijsko plavo samo su neka od njih...

Bonus video: Glumac Milan Pajić proslavio 40. rođendan