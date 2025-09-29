Selaković sa ministrom kulture Azerbejdžana: Uskoro potpisivanje Memoranduma o saradnji
Ministar kulture Nikola Selaković razgovarao je na Svetskoj konferenciji Uneska o kulturnim politikama i održivom razvoju MONDIACULT 2025 u Barseloni sa ministrom kulture Azerbejdžana Adilom Gabil Ogluom Karimlijem.
Na sastanku je istaknut značaj nastavka i unapređenja tradicionalno dobrih i prijateljskih odnosa sa Republikom Azerbejdžan.
Sagovornici su najavili potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti kulture između Ministarstva kulture Republike Azerbejdžan i Ministarstva kulture Republike Srbije za period 2025–2029. godine, što će dati dodatni podsticaj razvoju saradnje dveju zemalja u oblasti kulture. Ministri su se saglasili da u okviru kulturne saradnje posebnu pažnju treba posvetiti predstavljanju oblasti koje doprinose boljem uzajamnom razumevanju.
Dva ministra su, u sklopu razvoja bilateralne saradnje u oblasti kulture, razmatrala i konkretne aktivnosti u vezi sa organizacijom izložbi i koncerata do kraja tekuće godinе.