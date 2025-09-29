Slušaj vest

Nova, 157. sezona Narodnog pozorišta u Beogradu biće svečano otvorena 1. oktobra na Velikoj sceni (19.00 časova), premijernom obnovom opere Đuzepa Verdija „Bal pod maskama“, pod dirigentskom upravom maestra Bojana Suđića.

Bojan Suđić Foto: Petar Vujanić

Režiju Božidara Đurovića obnovila je Ivana Dragutinović Maričić. Ovo veliko Verdijevo remek-delo vraća se na našu scenu posle duže pauze.

Umetnički direktor Opere, Ljubica Vraneš, ističe da je izbor upravo tog naslova bio značajan iz više razloga.

„Ova Verdijeva opera nosi snažnu poruku o ljubavi, izdaji i društvenim tenzijama. Muzika je izuzetno inspirativna i pruža mnogo prostora za umetnički izraz. Osim toga, omogućava našem ansamblu da pokaže svoje kapacitete i privuče širu publiku“, napominje Ljubica Vraneš u saopštenju koji je izdao nacionalni teatar.

Foto: Zorana Jevtić



„Bal pod maskama“, za koji je libreto nastao na osnovu drame Ežena Skriba „Gustav Treći“, zasnovan je na istorijskom događaju – ubistvu švedskog kralja na maskenbalu u Stokholmu 1792. godine. Ipak, zbog cenzure koja je onemogućila direktno prikazivanje istorijskih ličnosti i zbivanja, Verdi i libretista Antonio Soma premestili su radnju u puritansku koloniju 17. veka u Severnoj Americi. Tako je kralj Gustav postao Rikardo, grof od Varvika i guverner Bostona.

U srcu priče nalazi se zabranjena ljubav između Rikarda i Amelije, supruge njegovog najodanijeg prijatelja Renata. Dužnost, čast, izdaja, osveta i oproštaj prepliću se u snažnoj drami, dok Verdijeva muzika oživljava emocionalne i dramske kontraste kroz neke od najlepših arija u njegovom opusu.

Opera Bal pod maskama Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

U premijernoj podeli, 1.oktobra, u glavnim ulogama nastupaju: Janko Sinadinović (Rikardo), Dragutin Matić (Renato), Jasmina Trumbetaš Petrović (Amelija), Vesna Đurković (Oskar) i Anastasija Pavlović (Ulrika). U ansamblu su i Miroslav Markovski, Vuk Matić, Mihailo Šljivić i Slobodan Živković.

U predstavi učestvuju Orkestar i Hor Opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Koncertmajstor je Edit Makedonska, šef Hora Nina Fuštar.

„Bal pod maskama“, koji je premijerno izveden na sceni Narodnog pozorišta 1927. godine, više od jednog veka živi kroz brojne obnove i umetnička čitanja.

