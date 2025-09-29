Slušaj vest

Pre četiri godine preminuo je Ivan Tasovac, legendarni direktor Beogradske filharmonije koji je bio na njenom čelu u periodu od 2001 – 2013. i od 2017 - 2021. godine. Svake godine u ovom periodu Filharmonija priređuje događaje u znak sećanja na njega, a ovog puta je to učinila uz “Priču o vojniku” Stravinskog, u čijoj je prethodnoj postavci Tasovac bio akter.

Nakon tri izvođenja i stajaćih ovacija u Sali Beogradske filharmonije (26, 27 i 28. septembra), učesnici su razvili veliki transparent na kome je pisalo “Bgf voli Tasu”. I posle četiri godine, Beogradska filharmonija čuva i neguje Tasovčeve avangardne ideje koje su duboko utkane u ovu instituciju.

Inovacija i pomeranje granica su odavno filharmonijski standard i način rada, razmišljanja i planiranja. Međutim, njegova najveća vizija – da Beogradska filharmonija dobije ne samo svoj novi dom već da Srbija stekne novi simbol kulture po kome će biti prepoznatljiva u celom svetu, još uvek je nerealizovana.Tasovac je većinu svog mandata kao direktor Beogradske filharmonije bio duboko posvećen projektu nove Koncertne dvorane Beogradske filharmonije.

Tu veliku ideju je minuciozno osmišljavao i razvijao, pažljivo planirao sve korake u njenoj realizaciji, neumorno motivisao i angažovao međunarodne autoritete u njenoj podršci, učio i upoznavao se sa ovom oblašću i uporno lobirao kod donosioca odluka. Iznad svega, Tasovac je razumeo da ulaganje u prvoklasni orkestar recipročno ima ogromni potencijal za dugoročni razvoj ne samo kulture jedne zemlje već i po pitanju njenog ekonomskog napretka jer slični projekti u svetu predstavljaju investiciju sa višestrukim povratom – ekonomskim, društvenim i kulturnim. Tako je zamišljena i nova zgrade Beogradske filharmonije kao strateški investicioni projekat koji pokreće čitave sektore.

BGF voli Tasu - transparent u čast Ivana Tasovca Foto: M. Đoković

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je 2021. godine pokrenuo međunarodni konkurs za dizajn, a u periodu nakon Tasovčeve smrti izabrano je pobedničko rešenje koje potpisuje Amanda Levit sa svojim londonskim studiom AL_A. U narednom periodu je ovaj međunarodni tim uz stručnu konsultaciju kompanije Arup i uz podršku lokalnog studija Zabriskie, završio i predao celokupan projekat. Ministarstvo za javna ulaganja je kao formalni investitor podnelo 24. aprila 2025. godine, zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju nove koncertne dvorane Beogradske filharmonije na Novom Beogradu, a propisani rok za početak izvođenja radova je tri godine od datuma pravosnažnosti građevinske dozvole.

