Srpski muzičar, kompozitor i dirigent Vojislav Bubiša Simićpreminuo je danas u 102. godini. Simić je nekadašnji predsednik Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja džez muzičara Srbije.

Podsetimo, Vojislav Bubiša Simić rođen je 18. marta 1924. godine. Obeležio je domaću muzičku scenu — muzičar, dirigent i kompozitor, čije ime se decenijama vezuje za razvoj džeza u Srbiji.

Vojislav Bubiša Simić Foto: ATA images

Obrazovao se u rodnom gradu, najpre u Drugoj muškoj gimnaziji, a potom je završio Fakultet muzičkih umetnosti. Neposredno nakon Drugog svetskog rata, pokrenuo je prvi big bend u Srbiji, džez orkestar nazvan „Dinamo“. Bio je to početak njegovog dugog i značajnog puta u domaćoj muzičkoj istoriji.

Godine 1953. preuzeo je ulogu dirigenta Džez orkestra Radio-televizije Beograd i na toj poziciji ostao sve do 1985. godine. Pod njegovim vođstvom, orkestar je nastupao širom Evrope i stekao međunarodno priznanje. Jedan od najznačajnijih trenutaka dogodio se 1960. godine, kada su na prestižnom džez festivalu u Žuan le Penu, u Francuskoj, osvojili prvu nagradu u kategoriji big bendova.

Vojislav Bubiša Simić Foto: Printscreen

Orkestar je imao priliku da sarađuje sa nekim od najvećih imena svetske džez scene – između ostalih, nastupali su sa Elom Ficdžerald, Kvinsijem Džonsom i Djukom Elingtonom, što je samo dodatno učvrstilo njihov ugled i kvalitet.

Pored rada na televiziji, bio je čest gost-dirigent u Pozorištu na Terazijama, ali i u brojnim drugim pozorištima širom bivše Jugoslavije. Saradnju je imao i sa Simfonijskim orkestrom JNA, gde je često nastupao kao gost. U periodu od 1986. do 1992. godine vodio je seniorski hor Kulturno-umetničkog društva „Branko Krsmanović“, ostavljajući snažan pečat i u oblasti horske muzike.

Vojislav Bubiša Simić Foto: Printscreen

Njegov kompozitorski opus je raznolik — stvarao je muziku za decu, horove, zabavnu i džez muziku, ali i ozbiljna simfonijska dela. Smatra se jednim od začetnika etno-džeza u Srbiji, spajajući tradicionalne motive sa modernim džez izražajem.

Autor je i brojnih muzičkih tema za televizijske serije, kao i igrane i dokumentarne filmove. Jedan od značajnih projekata bio je i rad na muzici za film Bićemo prvaci sveta, u saradnji sa Kikijem Lesendrićem.

Njegova muzička ostavština živi i danas, kao podsetnik na to koliko jedan umetnik može promeniti tok jedne muzičke epohe.

