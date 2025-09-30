Slušaj vest

Posle rasprodatih koncerata u Sarajevu, Ljubljani i Zagrebu, legendarni bend Zabranjeno pušenje u akustičnoj postavi stiže i u Beograd, gde će nastupiti 31. oktobra u MTS dvorani. Sastav koji je prošle godine obeležio 40 godina od izlaska kultnog albuma "Das Ist Walter".

Foto: Luka Vuković

U Sarajevu je veliki hit knjiga "Pamtim to kao da je bilo danas", koju Sejo Sekson uradio s Borom Kontićem.



- Glavni junaci su naše pesme. Ponovo se vraćamo na kafanu "Kod Keke". Sve se tu desilo. Ljudi su tražili da čuju kako su nastale naše pesme. Boro je tražio da sve to saberemo u knjigu. U kafani to čuje petoro ljudi. Knjiga je u Bosni i Hrvatskoj imala veliki odjek. Prodalo se čak 10.000 primeraka - otkrio je muzičar za Kurir.

Foto: Privatna Arhiva

Deo knjige je i priča o junacima hita "Pišonja i Žuga" i njihovoj tragičnoj sudbini. Hit benda "Balada o Pišonji i Žugi” govori o dvojici tinejdžera iz Sarajeva, koji su oteli autobus gradskog prevoznika i sa njim probali da stignu na more. U tome ih je spriječila policija postavivši barikadu koja je zaustavila autobus, a dvojicu krivaca uhapsila.