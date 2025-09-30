Šta se desilo sa Pišonjom i Žugom: Sejo Sekson otkrio tragičnu sudbinu dvojice junaka velikog hita Zabranjenog pušenja
Posle rasprodatih koncerata u Sarajevu, Ljubljani i Zagrebu, legendarni bend Zabranjeno pušenje u akustičnoj postavi stiže i u Beograd, gde će nastupiti 31. oktobra u MTS dvorani. Sastav koji je prošle godine obeležio 40 godina od izlaska kultnog albuma "Das Ist Walter".
U Sarajevu je veliki hit knjiga "Pamtim to kao da je bilo danas", koju Sejo Sekson uradio s Borom Kontićem.
- Glavni junaci su naše pesme. Ponovo se vraćamo na kafanu "Kod Keke". Sve se tu desilo. Ljudi su tražili da čuju kako su nastale naše pesme. Boro je tražio da sve to saberemo u knjigu. U kafani to čuje petoro ljudi. Knjiga je u Bosni i Hrvatskoj imala veliki odjek. Prodalo se čak 10.000 primeraka - otkrio je muzičar za Kurir.
Deo knjige je i priča o junacima hita "Pišonja i Žuga" i njihovoj tragičnoj sudbini. Hit benda "Balada o Pišonji i Žugi” govori o dvojici tinejdžera iz Sarajeva, koji su oteli autobus gradskog prevoznika i sa njim probali da stignu na more. U tome ih je spriječila policija postavivši barikadu koja je zaustavila autobus, a dvojicu krivaca uhapsila.
- Pišonja je bio u hrvatskoj vojsci. Navodno je bio u Vukovaru i odatle je uspeo da pobegne. Nastavak te priče kaže da je stigao u Sarajevo na pijacu s gepekom punim oružja. Uhapšen je u roku "od odmah". Čim je ovde počeo rat, uključio se u odbranu grada. Oženio se i dobio dete koji nije upoznao. Sve se to desilo 1992. Te je godine i poginuo. Žuga je početkom rata prešao u Metković, odakle je bio poreklom. Pre desetak godine je posetio Sarajevo, mislim da je bio Božić, i auto mu je stao. Žuga, koji se s godinama dosta ugojio, s nekim prijateljima je gurao taj auto i tokom tog guranja dogodio mu se infarkt. Umro je tu, pored auta, za Božić - ispričao je Sejo.