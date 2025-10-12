Slušaj vest

Karijeru srpskog glumca Dragomira Bojanića Gidru obeležila je uloga Žike Pavlovića u filmskom serijalu “Lude godine”. Preminuo je u Beogradu 11. novembra 1993. u 61. godini života i ostavio veliki trag u istoriji srpske i jugoslovenske glumačke scene.

Dragomir je rođen 13. juna 1933. godine u Kragujevcu. Veoma je rano ostao bez oba roditelja. Majka Novka je umrla od tuberkuloze, dok je otac Jovan, oficir srpske vojske, bio streljan. U Kragujevcu je pohađao srednju školu za preradu mesa, voća i povrća. Kvalifikaciju je stekao i u STŠ Kragujevac za hemijsko-tehnološki odsek.

Dragomir Bojanić Gidra u Žikinoj dinastiji Foto: Printskrin/YT

Odmah se zaposlio u fabrici konzervi "Crvena zvezda", gde se zadržao godinu dana. U tom periodu je počeo da se bavi glumom koja će postati njegov životni poziv. Kolege iz Kragujevačkog narodnog pozorišta su sakupile novac i kupile su mu odelo i kartu za Beograd, gde je polagao prijemni na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.

Odmah je bio primljen i upao je u klasu profesora Raše Plaovića. Pošto je profesor znao da Gidra nema gde da spava, rekao je čistačicama da mu raspreme jednu ostavu za metle. Glumac je ubrzo počeo da igra u pozorištu i na filmu. Usledile su brojne uloge kojima se posvetio, zbog čega nije i diplomirao.

Na Akademiji je upoznao dve godine stariju glumicu Ljiljanu Kontić, koju je zvao Ljalja. Iako je ona nakon studija igrala u pozorištima u Užicu i Vršcu, njihova veza je opstala. Godine 1966. Ljiljana i Gidra su se venčali, a 1970. su dobili ćerku Jelenu. Glumac je suprugu i tek rođenu bebu sačekao ispred porodilišta, a doveo je i muzičare da proslave.

Ljiljana Kontić u Žikinoj dinastiji Foto: printscreen YT

Bio je veoma privržen porodici i ćerku je stalno obasipao ljubavlju i pažnjom. Krstio ju je u Moskvi dok je snimao film „Svadba“. Jelena se, kao i njeni roditelji, bavila glumom. Ljiljana i Gidra su se dva puta razvodili, ali su se mirili jer nisu mogli jedno bez drugog. Glumica je bila stub njihove kuće i žrtvovala je svoju karijeru zarad porodičnog mira. On je to znao da ceni i često je suprugu i ćerku vodio na snimanja da ne bi bili dugo razdvojeni.

Gidra je bio omiljen među kolegama koje su za njega govorile da je „vickasta glumčina vedrog duha“. Podržavao je mlade glumce i delio im je savete. Petar Božović je Gidru i njegovu suprugu smatrao svojim roditeljima, bez kojih je rano ostao. Voleo je da ide u kafanu i bio je veliki boem koji je svuda dočekivan sa osmehom. Nikola Kojo je u jednom intervjuu izjavio da ga je 1986. godine Gidra posetio dok je služio vojsku u Raški. Otišli su u kafanu, jeli i dao mu je novac. Rekao mu je da je došao jer je imao neke obaveze, ali to nije bilo tačno. Došao je samo zbog njega.

Gidra i Nikola Kojo u Žikinoj dinastiji Foto: Printscreen

Bio hapšen zbog viceva o Titu

Maneken Jovan Stojanović, čiji je deda bio rođeni Gidrin brat, svojevremeno je ispričao kakav je zapravo bio njegov slavni glumac, a posebno se osvrnuo na priče da je bio veliki švaler.

- Nije tačno da je moj deda bio švaler. On je mnogo voleo moju babu. Ludo su se voleli i od te silne ljubavi dolazilo je i do velikih svađa, pa su se zbog toga rastajali jedno od drugog, i to čak šest puta, ali on se njoj uvek vraćao. Nije odlazio od nje zbog drugih žena, to nije tačno“, ispričao je on svojevremeno.

Josip Broz Tito Foto: United Archives / imago stock&people / Profimedia

Budući da smo ga svi voleli kao velikog komičara, njegov Stojanović je otkrio da je glumac najviše voleo da priča viceve o Titu, onda kada je to bilo strogo zabranjeno, pa je jednom zbog toga bio i uhapšen. Kada su mu došli u posetu, zatekli su ga kako zabavlja policajce pričajući im te iste viceve.

- Gidra je obožavao da priča viceve o Titu, a u to vreme su hapsili svakog ko to radi. Tako su jednom prilikom uhapsili i mog dedu. U stanicu je došao njegov brat da ga izbavi i kada ja ušao unutra, nigde nikoga, ni na vratima, niti bilo gde. Samo se čula buka iz neke kancelarije. Taj moj drugi deda je onda uleteo u kancelariju, a na stolu sedi Gidra, svi policajci oko njega, on priča viceve o Titu i oni svi umiru od smeha. Tako je prošlo to hapšenje“, otkrio je Jovan.

Pošto je oboleo od raka jetre, mesec dana se lečio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Umro je 11. novembra 1993. godine.

Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Dvanaest godina kasnije njegova supruga je sahranjena pored njega. Iako je bio teško bolestan, u bolnici je zasmejavao pacijente i medicinske sestre, koje su mu krišom davale cigarete.

