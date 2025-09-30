To­kom ovog da­na bi­će­te u si­tua­ci­ji da re­vi­di­ra­te jed­nu svo­ju po­slov­nu sa­ra­d­nju. Do­go­vor sa sa­ra­d­ni­ci­ma pre­tr­pe­će pro­me­nu...

No­va za­du­že­nja na po­slu za­h­te­va­ju ovla­da­va­nje no­vim zna­nji­ma, pa mo­že­te pro­ći kroz pe­riod edu­ka­ci­je. Spre­m­ni ste na to da pre­...

Slo­že­na si­tua­ci­ja ko­ja se ti­če pa­pi­ro­lo­gi­je da­nas mo­že da stvo­ri za­stoj u te­m­pu po­slo­va­nja. Pro­blem re­ši­te ti­m­ski. Oso­ba ko...

Ovaj dan do­no­si vam po­zi­ti­v­nu at­mo­s­fe­ru na po­slu i ko­n­stru­k­ti­van raz­go­vor sa sa­ra­d­ni­ci­ma. Uspe­šan po­slov­ni do­go­vor. Ose­ća...

Mo­gu­ći su za­sto­ji u plat­nom pro­me­tu, za­to je neo­p­hod­no opre­zno upra­vlja­ti no­v­cem. Vaš od­nos s par­t­ne­rom sve se vi­še sta­bi­li­zu­...

Oče­ku­je vas po­dr­ška ne­ke uti­ca­j­ne oso­be, ko­ja će vam po­mo­ći da pre­bro­di­te ne­sta­bi­lan pe­riod. Odlu­ke do­no­si­te na ti­m­skom ni­vo...

Ovaj dan mo­že vam do­ne­ti uspeh u krea­ti­v­nim za­ni­ma­nji­ma i uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma, kao i u ra­du s kli­jen­ti­ma. Oče­ku­je vas bu­r­na l...

Po­tru­di­te se da da­nas pr­vo ura­di­te ono što je na­j­va­žni­je. U su­pro­t­nom, mo­že do­ći do pro­bi­ja­nja kra­j­njeg ro­ka. Vaš od­nos s par­t...