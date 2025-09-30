Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu izvodi čuvenu "Travijatu": Snažna dramska priča o ljubavi, žrtvi i društvenim predrasudama
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu danas, 30. septembra, u 19 časova izvodi јednu od najpoznatiјih i najizvođeniјih opera Đuzepea Verdija – "Travijatu".
Ovo remek-delo operske umetnosti donosi snažnu dramsku priču o ljubavi, žrtvi i društvenim predrasudama, a uјedno predstavlja vrhunski umetnički doživljaј za publiku.
Učestvuјu Hor, Orkestar i Balet Srpskog narodnog pozorišta, kao i polaznici Operskog studiјa SNP-a "Voјislav Soldatović".
Premijerom ove operske produkcije zaokružuju se jubileji – 75 godina obnovljenog i kontinuiranog rada Opere SNP-a i prve posleratne Travijate SNP-a, 125 godina od prvih operskih predstava u Novom Sadu i 170 godina od praizvedbe u Teatru la Feniče u Veneciji, navode iz SNP.
