Ovogodišnji, 68. po redu Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra, a nosiće slogan "Tvoja nova priča", najavili su organizatori na današnjoj konferenciji za novinare. Zemlja počasni gost ove godine biće Kipar.

U ime osnivača manifestacije, Grada Beograda, obratio se Jovan Jovanović, savetnik u Sekretarijatu za kulturu. On je istakao da su pripreme za sajam protekle uspešno:

"Zadovoljni smo kako su ove godine tekle pripreme", rekao je Jovanović.

Konferencija za medije povodom 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga Foto: www.sajam.rs

Govoreći o prošlogodišnjem izdanju, Jovanović je naveo da je prodato 160.000 ulaznica, dok je ukupna poseta - uključujući i besplatne karte - dostigla gotovo 170.000 ljudi. Takođe je ukazao na prostor za unapređenje: posebno u domenu poslovnih aktivnosti, koje, kako kaže, još uvek nisu dovoljno razvijene.

"Nesporno da je Sajam knjiga najveća manifestacija u regionu i po posećenosti, broju izlagača i ljudima koji učestvuju u programima", naglasio je Jovanović.

Detalje o organizaciji sajma predstavio je Aleksandar Ivaković, pomoćnik direktora sektora komercijalnih poslova Beogradskog sajma. Prema njegovim rečima, manifestacija će se održavati u halama 1, 1a, 2a i 4, a posebne pogodnosti važe za porodične posete – 27. i 28. oktobra jedna kupljena ulaznica biće dovoljna za celu porodicu. Tradicionalni Školski dan planiran je za četvrtak, 30. oktobra.

"Očekujemo lep sajam, veliku posetu i možda da oborimo rekord", rekao je Ivaković, dodajući da će naredne godine zemlja počasni gost biti Tunis.

Sajam knjiga Foto: Marko Karović

Na ovogodišnjem sajmu učestvovaće više od 400 direktnih izlagača, kako iz Srbije i Kipra, tako i iz zemalja poput Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa.

Programski sadržaj predstavila je umetnička direktorka Sajma knjiga Isidora Injac, koja je najavila dolazak stranih književnih imena: Vesne Goldsvorti iz Velike Britanije, Ali Fenika, holandsko-britanskog autora, i Dženi Kolgan iz Škotske.

Jedan od programskih segmenata – "Čarobna šuma" – biće posvećen dečjoj i omladinskoj književnosti povodom 110 godina od rođenja Branka Ćopića, dok će segment "Pevam danju, pevam noću" slaviti poeziju Branka Radičevića, povodom 200 godina od njegovog rođenja.

Injac je istakla i druge tematske celine: "Mostovi reči", koji odaje počast srpskom nobelovcu Ivi Andriću, pola veka nakon njegove smrti, kao i "Granica stvaralaštva", koji će se baviti temama ljudske i mašinske kreativnosti.

Počasni gost, Kipar, najavio je bogat kulturni program. Ambasador ove zemlje, Andreas Fotiu, rekao je da će njihova postavka biti smeštena u centralnom delu hale 2 i da će biti fokusirana na književnost, kulturu, tradiciju i grčki jezik.

"Velika je čast što će Kipar biti počasni gost. To je prilika da podelimo bogatstvo kiparske kulture sa srpskom javnošću", istakao je Fotiu.

