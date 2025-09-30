- Bio je 25. maj i predsednik Tito je po običaju slavio rođendan. Pored sleta na stadionu JNA i niza drugih priredbi, hteli su te godine i zabavni koncert, koji smo i održali u studiju Radio Beograda na Sajmu, a snimala je i televizija. Tito je prvi put došao na jedan takav koncert, koji je bio neka imitacija Sanrema. I kada se završilo, dok smo se presvlačili, jedan oficir uđe i kaže dirigentu Bogdanu Babiću i meni da smo pozvani na prijem kod Tita. Popnemo se u tu salu, kad oko njega čitava elita, Ranković, Kardelj i ostali. Rečeno nam je samo da mu priđemo i kažemo: "Srećan rođendan, druže Tito." Tako i uradimo, ali, umesto da krenem, ja, iz čista mira, postavim pitanje Titu: "Da li je tačno da ne volite džez?" Dakle, pitanje u duploj negaciji. Nastade tajac, ko zna šta me sad čeka? Međutim, on će na to: "Nije tačno da ne volim džez, ja volim džez, ali onaj izvorni!" Posle male pauze, nastavlja i negira sve što je rekao: "Kad sam nedavno bio u Sudanu, slušao sam izvornu muziku, taj njihov džez. A američki džez ne volim mnogo, oni su komercijalizovali džez!" Mislim se, besmislica, jer ko zna šta je slušao u Africi, verovatno neki etno. Ali bitno je da drugi deo njegovog odgovora nije ušao ni u novine ni na televiziju, već se pojavilo zvanično saopštenje: "Drug Tito je rekao - nije istina da ne voli džez." Taj citat iz štampe sam isekao i čuvam ga - ispričao je muzičar.