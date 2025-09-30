Slušaj vest

Od 25. do 27. septembra 2025. godine u Budimpešti, u organizaciji Muzeja novca, održana je konferencija Evropske muzejske akademije (EMA) na kojoj su predstavljeni projekti vodećih muzeja u Evropi, a najboljima su na završnoj svečanosti dodeljene prestižne nagrade.

Evropska muzejska akademija je organizacija koju čine muzejski stručnjaci entuzijasti iz različitih zemalja okupljeni oko zajedničke misije – unapređenja znanja u oblasti muzeologije. Pod sloganom „traganje za izvrsnošću“, Akademija sa puno posvećenosti radi na prepoznavanju inovativnih muzejskih projekata koji mogu da posluže kao primeri dobre prakse koje muzeji treba da slede.

U tom cilju, Akademija u saradnji sa različitim institucijama i fondacijama, dodeljuje nekoliko muzejskih nagrada, među kojima se izdvajaju: nagrada Luigi Micheletti koja se dodeljuje najboljim muzejima za vizionarski pristup i uverljiv narativ, nagrada DASA koja odaje priznanje izuzetnim muzejskim obrazovnim projektima, dok je nagrada Art Museum Award (ASA) namenjena muzejskim projektima koji se bave umetnošću na inovativan i kreativan način, baveći se savremenim društvenim pitanjima.

Foto: Galerija Matice Srpske

Ove godine, Galerija Matice srpske konkurisala je za nagradu Luigi Micheletti, prestižnu evropsku nagradu koja prepoznaje inovativne muzeje koji se ističu u „pričanju istorije“ kroz svoju stalnu postavku i pretvaranju sadržaja u jedinstven i ubedljiv narativ. Žiri, koji su činili muzejski stručnjaci, ocenjivali su strukturu priče, arhitektonske karakteristike, integraciju predmeta i medija, kao i prijem kod publike. Cilj nagrade je da istakne najbolje prakse u muzeologiji, podstakne inovativne pristupe predstavljanju umetnosti, istorije i nauke i razvije kritičko razumevanje prošlosti u odnosu na savremeno društvo.

Među brojnim kandidovanim muzejima koji su se predstavili na konferenciji, Galerija Matice srpske ušla je u finale pet najboljih evropskih muzeja u kategoriji nagrade Luigi Micheletti, pored Centralnog muzeja tekstila u Lođu (Poljska), Etnografskog muzeja u Budimpešti (Mađarska), Kuće Halubajskega zvončara u Viškovu (Hrvatska) i Dokumentacionog centra Obersalzberg u Berhtesgadenu (Nemačka). Tom prilikom, Galeriji je dodeljeno posebno priznanje za projekat nove stalne postavke REvizija kolekcije Galerije Matice srpske.

„Ubedljiv je inovativni pristup: polazeći od ideje da su muzeji namenjeni publici koju čine pojedinci i različite grupe, stvorena je modularna i fluidna struktura u stalnoj postavci, što znači da ne postoji jedan sveobuhvatni i linearni pristup celoj zbirci, već kombinacija manjih celina, koje nude različita iskustva za sve starosne grupe posetilaca, kako za domaće, tako i za strane posetioce.” – istakle su sudije koje su ocenjivale kandidate.

Foto: Galerija Matice Srpske

Svoju odluku da posebno priznanje uruči Galeriji Matice srpske, žiri je objasnio rečima: „Ova galerija je dobro vođena kulturna institucija sa veoma stručnim kustoskim timom. Zasnovana na svojim zbirkama radova od 18. do 20. veka, nastoji da predstavi umetnost kao univerzalni jezik sposoban da odgovori na izazove sa kojima se današnje društvo suočava. Galerija Matice srpske, svojom novom stalnom postavkom, šalje snažnu poruku da su srpska umetnost i kultura duboko i neraskidivo povezane sa umetnošću i kulturom Evrope u celini.”

Ovo posebno priznanje za Galeriju Matice srpske ukazuje na značaj vrednog rada i truda njenog tima na prezentaciji i očuvanju kulturnog nasleđa koje Galerija baštini. Takođe je i dokaz prepoznavanja i vrednovanja inovativnog koncepta nove stalne postavke GMS od strane evropskih muzejskih stručnjaka.