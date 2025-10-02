Slušaj vest

Glumac Pavle Vuisić obeležio je kinematrografiju komunističke Jugoslavije, ali je privatno prezirao komunizam i Josipa Broza Tita. Ipak, predsednik SFRJ i njegova supruga Jovanka obožavali su slavnog glumca.

Kada je Pavle imao četrnaest godina, dočekao ga je Drugi svetski rat, a već četiri godine kasnije otišao je na Sremski front, sa kojeg se vratio kao antikomunista. O njegovom odnosu prema tada novoj vlasti svedočila je udovica slavnog glumca Mirjana.

- Mnogo su ga voleli, pa su mu tolerisali što je javno pokazivao da on njih ne voli. Paja kada ode u kafanu obavezno traži ćebe: "Dajte mi ga da prekrijem Titovu sliku na zidu." Njegov otac je stradao pod terorom komunista i Pavle nije mogao da ih smisli. Godinama su ga ubeđivali da se upozna sa Titom, ali nije hteo ni da čuje, ispričala je njegova supruga Mirjana.

Pavle Vuisić Foto: Jugoslovenska Kinoteka

Nekoliko meseci pre premijere jugoslovenskog ratnog spektakla “Bitka na Neretvi” na Belom dvoru organizovana je posebna projekcija “samo za oči” maršala.

Bilo je predviđeno da Tito upozna ekipu koja je radila na filmu, pa su da prisustvuju pozvani svi – od šminkera do kompletne glumačke postave sa izuzetkom Orsona Velsa, koji je bio opravdano odsutan. Poziv se, naravno, odnosio i na Pavla Vuisića, koji je u filmu igrao šofera Jordana.

Dva uniformisana oficira gotovo su kidnapovala Paju sa njegovog splava na Savi i odveli ga pred kapije dvora na Dedinju, gde su ga dočekale devojke čiji je zadatak bio da Paju odvedu do garderobe i daju mu lepo, svečano odelo predviđeno za prijem kod Tita.

Josip Broz Tito Foto: Arhivske fotografije, Ustupljena fotografija, Vukotić media

Obučen u svoju “alasku uniformu” – bermude, raskopčana prugasta košulja, papuče izbledele od peska, Pavle Vuisić nije imao ni najmanju nameru da obuče “pingvinski kostim”.

- Ja ne moram ništa! Možda vi da ga probate, a da se ja vratim na Adu – kažu da je vikao dok su se probijali do garderobe.

- On je naravno bio obučen ’apa drapa’, za splav. Odveli su ga na Dedinje i hteli su da ga lepo obuku. On se bunio i rekao da neće. Ako ste me uzeli ovakvog, vodite me ovakvog. Tito je čuo da se neko buni i poveo ga sa sobom i onda su se ispričali. Jedan prijatelj na Adi je video kako ga vode i njemu je Pavle rekao: ’Slušaj, ako nekome budeš pričao, ne postojiš za mene.’ Bilo ga je sramota što je išao kod Tita - rekla je njegova supruga Mirjana za Nedeljnik.

Pavle Vuisić u filmu "Ko to tamo peva"

Priča kaže da se Tito nasmejao, prišao i zagrlio Pavla Vuisića odvodeći ga u jedno malu, sporednu prostoriju. Niko nije znao šta se unutra dešava. Pavle Vuisić nikada nije pričao o događajima od tog dana. Bio je to zvanično njegov jedini susret sa Titom.

Hajde da skinemo Tita

Najsumanutija anegdota koja se odnosi na Pavla Vuisića i Tita nesumnjivo je ona sa snimanja "Bitke na Neretvi".

Drasmki umetnik je tada Bulajiću, okupljenim glumcima i celoj ekipi rekao:

"Sad imamo vojsku, hajde da smaknemo Tita. Tu je vojska, sada je najlakše...“

Josip Broz Tito Foto: ullstein bild / ullstein bild / Profimedia

Voleo da popije

- Pavle je mogao mnogo da popije, ali je dobro podnosio piće. Za razliku od njega, Mija je bio baš nezgodan kada ga stigne alkohol, pa su u kafani svi bežali na drugu stranu kada se on napije - rekla je.

Bez obzira na to što je tokom blistave karijere odigrao 177 uloga, uvek je govorio da ne voli to što radi, već da snima isključivo zbog para

- Nije voleo glumu, nije želeo njome da se bavi, slučajno je upao u svet kinematografije. Ali onda je nastavio to da radi da bismo mi lagodnije živeli. Zapravo, ne znam ni sama da li zaista nije voleo da glumi ili je samo voleo tako da gunđa - istakla je Mirjana.

Paja je mnogima delovao kao nezgodan i krut čovek, ali iza širokih ramena i namrgođenog lica krila se tanana, pesnička duša.

