Od 1. oktobra, svake srede u 21.00, na kanalu Epic Drama počinje emitovanje britanske serije „Knjižar“. U središtu priče je misteriozni Gabrijel Buk, bivši špijun i vlasnik antikvarne knjižare, a njegov lik tumači slavni Mark Gejtis, dobitnik priznanja Emi i deo gotovo svakog značajnijeg TV i kinematografskog naslova u poslednje dve decenije (“Nemoguća misija”, “Fantastična četvorka”, “Miljenica”, “Doktor Hu”, “Liga džentlmena”, “Igra prestola”, “Tabu”, “Šerlok”…).

U razgovoru za Kurir, Gejtis otkriva zbog čega mu je ova uloga posebna i kako serija povezuje prošlost, identitet i traženje istine.

Foto: Promo

Šta vas je privuklo ulozi Gabrijela Buka?

– Ono što me odmah privuklo je dvostrukost tog lika. S jedne strane, on je intelektualac, čovek od knjiga, a s druge, bivši špijun koji nosi užasna sećanja na rat. Ta kontradikcija me je fascinirala jer zapravo igram čoveka koji deluje mirno, gotovo krhko, ali u sebi nosi lavinu emocija i dilema. To je uloga koja zahteva i smirenost i unutrašnju napetost, i upravo zbog toga je jedno od najkompleksnijih iskustava u mojoj karijeri.

„Knjižar“ nije klasična detektivska serija. Šta publika može da očekuje?

– Ovo nije samo priča o ubistvima i rešavanju misterija. Serija istražuje ljudske odnose, identitet i način na koji se borimo sa traumama iz prošlosti. Ona postavlja pitanje: koliko dugo možemo da bežimo od svojih demona? Buk se skriva među knjigama, ali zapravo nijedna polica ne može da ga zaštiti od njega samog. I upravo to čini priču univerzalnom i aktuelnom i danas.

Vaš lik živi u takozvanom „lavanda braku“ sa Troti, u vremenu kada homoseksualnost nije bila prihvaćena. Koliko je ta tema bila važna za vas?

Foto: Promo

– To je bilo presudno. Mislim da je važno da pričamo o toj istorijskoj realnosti – o ljudima koji su morali da kriju svoj identitet kako bi preživeli. Buk i Troti nisu u romantičnom odnosu, ali u njihovom partnerstvu ima ogromne topline, podrške i ljubavi. To je priča o tome kako se ljudi snalaze u svetu koji im ne dozvoljava da budu ono što jesu. I to je nešto što i danas odzvanja, jer u mnogim delovima sveta ta borba još traje.

Kako ste gradili odnos sa koleginicom Poli Voker, koja tumači Troti?

– Poli je divna partnerka. Naš odnos na ekranu zasnovan je na poverenju i prijateljstvu, baš kao što je to slučaj i sa našim likovima. Njihov brak je tih, ali snažan. Nema patetike, nema klišea, ali ima ogromne ljubavi. Mislim da će mnogi gledaoce baš to dotaći – jer nisu sve velike ljubavi ispunjene vatrom, ponekad su najdublje one koje se podrazumevaju.

Serija je snimana u Belgiji, a ne u Londonu. Koliko vam je to pomoglo da se uživite u atmosferu posleratnog perioda?

Foto: Promo

– Fascinantno je koliko su lokacije bile uverljivo rekonstruisane. Kada hodate ulicama Namira ili Genta koje su pretvorene u posleratni London, zaista imate osećaj da ste se vratili u pedesete. To je bila prava vremenska kapsula. A atmosfera na setu bila je topla – posle napornih noćnih snimanja često bismo u zoru nazdravili, i to drugarstvo je ostalo zapisano u svakoj sceni.

„Knjižar“ se bavi i pitanjem traume i iskupljenja. Koliko je to važno u savremenom kontekstu?

– Mislim da su to univerzalne teme. Danas, više nego ikada, ljudi traže priliku za novi početak. Buk i Džek, mladi bivši osuđenik, simbolizuju upravo to – da svi zaslužujemo drugu šansu. Trauma ne mora da nas definiše zauvek, već može da nas nauči kako da budemo jači. A serija nas podseća da upravo kultura, knjige i zajedništvo mogu da nam pomognu u tom procesu.

Foto: Promo

Da li biste voleli da se vratite Buku i u nastavku, s obzirom na to da je najavljena druga sezona?

– Naravno! Buk je lik koji ima još mnogo slojeva i tajni. Njegova priča tek počinje, a mislim da će publika tek u drugoj sezoni otkriti koliko je zapravo složen i nepredvidiv.

