Selaković na panelu na Svetskoj konferenciji Uneska o kulturnim politikama i održivom razvoju

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je u Barseloni tokom Svetske konferencije Uneska o kulturnim politikama i održivom razvoju MONDIACULT 2025 na tematskim panelima „Kultura, nasleđe i kriza“ i „Kultura i klimatske akcije“ da kulturna baština nije samo ono što nasleđujemo nego osnov očuvanja identiteta i vitalni resurs za našu otpornost u budućnosti i ukazao na izazove sa kojima se Republika Srbija suočava.

Ministar Selaković je naglasio da će se naredne godine obeležiti dve decenije od upisa četiri spomenika srednjovekovnih crkava i manastira na teritoriji Kosova i Metohije na Uneskovu Listu svetske baštine u opasnosti, podsećajući da je u južnoj srpskoj pokrajini od 1999. godine ukradeno, potpuno uništeno ili oskrnavljeno preko 10.000 ikona i liturgijskih predmeta, kao i 150 crkava i manastira, od kojih mnogi potiču iz poznog XII, XIII i XIV veka.

Selaković na panelu na Svetskoj konferenciji Uneska o kulturnim politikama i održivom razvoju Foto: Ministarstvo Kulture

„Potpuno su bila uništena 122 groblja, a samo u martu 2004. godine, za dva dana su 34 crkve i manastira potpuno spaljeni, oskrnavljeni i srušeni“, rekao je Selaković.

Ministar je ocenio da kultura ponekad može da bude okidač za ratne akcije, kao u slučaju rušenja statua Bude u Avganistanu, a da je u nekim drugim slučajevima kulturna baština bila konačna žrtva sukoba.

„Svi ovi napadi koje sam pomenuo nisu bili samo napadi na fizičke objekte. To su bili napadi na istoriju, to su napadi na identitet, to su napadi na kulturni kontinuitet i ti napadi se i dalje dešavaju iz dana u dan. U tom svetlu, užasavajući primer i nešto što bi trebalo da podigne svest je model kulturocida“, upozorio je Selaković.

Ministar je dodao da se kulturocid dešava kroz tri koraka.

„Prvi korak je uništavanje kulture. To fizičko uništenje, zabrane i slično je samo uvertira u genocid i etničko čišćenje. Drugi korak je falsifikovanje istorije, brisanje kulture, a rezultat toga je kulturno čišćenje. Treći korak je krađa kulture žrtve i to je istorijsko čišćenje. Posle sva ova tri koraka, šta imamo? Savršen zločin. Ponekad, i nažalost u mom delu sveta, u mom regionu, kultura je bila jedan od glavnih razloga za sukobe“, dodao je Selaković.

Selaković na panelu na Svetskoj konferenciji Uneska o kulturnim politikama i održivom razvoju Foto: Ministarstvo Kulture

Ističući da su se u našem slučaju ova tri koraka dogodila dva puta samo u XX veku, Selaković je istakao da je prvi put tokom Drugog svetskog rata od strane nacističkih režima, a drugi tokom raspada i razbijanja Jugoslavije, što se, kako je rekao, nažalost i danas dešava na Kosovu i Metohiji. Podsetio je da je nakon napada na Beograd bez objave rata 6. aprila 1941. godine jedna od glavnih meta bila Narodna biblioteka.

„Komandant ovog napada, nacistički nemački general Aleksandar fon Ler, je na suđenju izjavio da je bombardovanje i uništenje Narodne biblioteke Srbije naredio lično Adolf Hitler jer je to mesto u kojem se čuvaju dokumenti od presudnog značaja za nacionalni i kulturni identitet srpskog naroda, za srpski narod. Uništili su stotine hiljada knjiga, desetine hiljada rukopisa i preko 1.300 vladarskih povelja naših kraljeva, careva i knezova iz srednjeg veka“, pojasnio je Selaković.

Ministar je dodao da tokom Drugog svetskog rata to nisu činili samo nemački nacisti već i Nezavisna Država Hrvatska. Naveo je da jedini primer u istoriji Evrope, a verovatno i u istoriji sveta, predstavlja to što je jedna državna struktura organizovala specijalnu kancelariju, zvanično Ured za uništavanje pravoslavnih crkava i manastira, koja je bila državno telo i koja je uništila preko 85% vekovne kulturne baštine koja je pripadala srpskoj pravoslavnoj zajednici na tom prostoru.

„Ponekad je jedini cilj da se potpuno uništi neka kultura, jer oni misle da će na taj način u potpunosti poraziti i sam narod“, zaključio je ministar Selaković.

