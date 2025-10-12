Slušaj vest

Mnoge legende srpskog glumišta zapravo nikada nisu završile Akademiju, ili su pokušale, a nisu prošle na prijemnom. Ostvarili su niz uspešnih filmskih, televizijskih ali i pozorišnih uloga. Nacija im se divila zbog njihovih talenata, a oni na kraju nisu imali diplomu glumca.

Pavle Vuisić Bard jugoslovenske kinematografije Pavle Vuisić , ili jednostavno Paja, do kraja života ostao je skroman slobodnjak koji je više uživao u boemskom životu i pecanju na Savi.

Pavle Vuisić Foto: Jugoslovenska Kinoteka

Studirao je Pravni fakultet koji nije uspeo da završi, te se pedesetih godina oprobao kao novinar i voditelj na tadašnjem Radio Beogradu. Počeo je da glumi najpre u Pančevačkom pozorištu, te da statira u tadašnjim ratnim filmovima, i u filmu "Čudotvorni mač" iz 1950. godine, ali kada je pokušao da upiše Akademiju i u tome nije uspeo, on je ostao glumac koji je imao vrsni talenat ali koji nije imao obrazovanja na Fakultetu dramskih umetnosti.

Pogledajte u galeriji fotografije iz spomen sobe Pavla Vuisića:

1/12 Vidi galeriju Spomen soba Pavle Vuisić Foto: Adligat promo

Paja je svoju glumačku karijeru zvanično započeo 1950. godine u filmu "Čudotvorni mač", te je od tada odigrao nebrojeno uloga na televiziji, filmu i u pozorištu, a poznat je ostao najviše kao Paja iz kultnih filmova i serije "Kamiondžije", gde je glumio sa Miodragom Petrovićem Čkaljom, kao i iz filmova "Ko to tamo peva" i "Maratonci trče počasni krug".

Miodrag Petrović Čkalja

Dobitnik Sterijine nagrade (1974.), Sedmojulske nagrade (1977.) i Nušićeve nagrade za životno delo (1991.), ali i mnogih drugih nagrada i priznanja nikada nije studirao glumu. Miodrag Petrović Čkalja je u rodnom Kruševcu završio gimnaziju. Upisao se i studirao na Veterinarskom fakultetu u Beogradu.

1/11 Vidi galeriju Miodrag Petrović Čkalja je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji Foto: RTS, Printscreen/Youtube, ATA images

1946. godine opredelio se za glumu u Dramskom studiju Radio Beograda. Bio je član Humorističkog pozorišta, Beogradske komedije i Savremenog pozorišta da bi zatim postao slobodni umetnik.

Milena Dravić

Milena Dravić uspela je da položi prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti. Olivera Katarina i Petar Kralj su neki od poznatih glumaca sa te klase. Ona je sedamdesetih godina bila izbačena sa fakulteta, jer je na predavanjima zbog snimanja nije bilo više od mesec dana.

Pogledajte u galeriji fotografije Milene Dravić kroz razne uloge:

1/6 Vidi galeriju Milena Dravić kroz razne uloge Foto: Zilion film, Printscreen/RTV

Godinama kasnije, njena profesorka Ognjenka Milićević je molila da se vrati i predložila da joj "Prekobrojna" bude diplomski rad, ali Milena nije htela.

Radmila Savićević Radmila Savićević je nizala brojne uloge u kultnim serijama i filmovima, iako nije završila Fakultet dramskih umetnosti, bila je neprevaziđena.

Čuvena glumica je završila Žensku zanatsku školu jer majka nije imala mogućnosti da joj pruži školovanje u Gimnaziji u koju su išla deca bogataša. Kako je znala da joj ne može priušti odlazak na studije, majka ju je usmerila da završi žensku stručnu spremu, kako bi imala svoj zanat i time obezbedila sebi siguran hleb. Tako je postala šnajderka.

Foto: Printscreen

- Moja majka bila je velika žena, sama je podigla troje dece. Imala je čudnu, strahovitu energiju, za nju nije postojalo nemoguće. I da nisam glumica, nikada ne bih mogla da sedim kod kuće, nego bih morala nešto dinamično da radim, stvorim, da ne bude: "Jao, ja nemam. Morala bih nešto da uradim, ja sam od tih žena- rekla je Savićevićeva u jednom od retkih intervjua koje je dala.

Neda Arnerić

Neda Arnerić je sa 16 godina upisala Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Milenka Maričića.

Međutim, nije završila Akademiju jer je zakon branio da studenti prve i druge godine snimaju filmove i predstave, a Nedi su stizale brojne ponude koje nije mogla da odbije.

Pogledajte u galeriji nezaboravne uloge Nede Arnerić:

1/7 Vidi galeriju Nezaboravne uloge Nede Arnerić Foto: Printscreen/Youtube/RTS, Printscreen/Youtube

Njeni roditelji su insistirali da bude fakultetski obrazovana jer su se plašili da neće imati od čega da živi kada popularnost prođe. Zato je glumica zagrejala stolicu i 1980. godine je diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Slavko Štimac

I omiljeni dečak jugoslovenskog filma Slavko Štimac jedan je od retkih glumaca bez formalnog glumačkog obrazovanja. Osnovno obrazovanje stekao je u selu kod Gospića, a kada mu je bilo 12 godina zaigrao je na filmu. Reč je o ulozi pastira Ranka u filmu „Vuk samotnjak“.

Slavko Štimac u predstavi Da krenemo ispočetka Foto: Zoran Škrbić

"Studirao sam književnost", otkrio je Štimac kome diploma nije bila prepreka da napravi zapaženu karijeru na filmu i u pozorištu.

Zinaida Dedakin

Zinaida se odlučila za glumu kada je već bila oformljena ličnost. Nije završila glumu, već se za borila i izborila iz čiste ljubavi. Završavala je škole preko Dadova i „Krsmanca”, a prve profesionalne korake napravila je u Narodnom pozorištu u Zenici.

Zinaida Dedakin Foto: Nemanja Nikolić

Prvu priliku da pokaže talenat stekla je u Narodnom pozorištu u Zenici, te je kao 26-godišnjakinja bila prinuđena da napusti rodni Beograd u čijim teatrima tada za nju nije bilo mesta, i sreću potraži negde drugde. I pronašla je.

Tijana Kondić

Za ulogu Nataše u istomenom filmu Ljubiše Samardžića Tijana Kondić dobila je Zlatnu arenu u Puli. Međutim, ona nije uspela da upiše glumu i svoju sreću je našla daleko od Srbije. Zavšila je svetsku književnost.

Pogledajte u galeriji fotografije iz privatne arhive Tijane Kondić koje je podelila sa ekipom Kurira:

1/12 Vidi galeriju Tijana Kondić podelila fotografije iz privatne arhive Foto: Privatna Arhiva

"Odbijena sam tačno tri puta na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu. To iskustvo je odličan primer da je nekada dobro da u životu ne dobijete ono što želite u tom trenutku i lekcija da postoje situacije koje nisu fer", poručila je Tijana.

Luka Raco

Luka Raco u seriji Igra sudbine Foto: Ninoslav Stojanović

Luka Raco je glumac mlađe generacije koji je tumačio ulogu Riste u seriji "Sinđelići", a publika ga trenutno gleda u seriji "Igra sudbine" u naslovnoj ulozi. 2013. godine je diplomirao ekonomiju. Veliku popularnost kod lepšeg pola stekao je i zahvaljujući atraktivnom fizičkom izgledu. 2012. godine proglašen je za "Mistera Srbije".

Bogoljub Mitić (Đoša) i Predrag Smiljković (Tihomir Stojković - Tika Špic)

Nezaobilazni tandem iz serije "Porodično blago" Bogoljub Mitić (Đoša) i Predrag Smiljković (Tihomir Stojković - Tika Špic) nisu završili Fakultet dramskih umetnosti.

Bogoljub Mitić Đoša i Predrag Smiljković poznatiji kao Tika Špic su se proslavili u ostvarenjima Siniše Pavića Foto: Printscreen RTS

Bogoljub i Predrag slavu su stekli ulogama u hit seriji Siniše Pavića, a ni jedna ni drugi nikada nisu upisali školu glume. Igrali su u kultnim ostvarenjima kao naturščići.

Bonus video: Ognjen Janković o danima na FDU