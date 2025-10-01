37 godina od smrti Pavla Vuisića: Održano veče sećanja, salom odjekivale Pajine misli "Sve poskupljuje, samo je čovek sve jeftiniji“.
U Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat održano je veče sećanja na glumca Pavla Vuisića (1926-1988) povodom 37. godišnjice smrti ovog velikana.
Svečanom salom Adligata odjekivale su Pajine misli:
„Volim samo one zbog kojih ne moram da se odričem sebe da bih im se dopao.“
„Sve poskupljuje, samo je čovek sve jeftiniji“.
„Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem“.
„Neki ljudi ostave nešto iza sebe tek kad čučnu“.
„Ko izmisli nedostajanje, pamet mu nedostajala“.
Predsednik Skupštine Adligata Viktor Lazić izjavio je: „Supruga Mirjana Vuisić je Muzeju knjige i putovanja Udruženja Adligat poklonila legat u kojem se nalaze glumčevi lični predmeti, dokumenta i rukopisi. Ovo veče posvetili smo ljubavi, pa smo prikazali predmete vezane za ono što je Paja najviše voleo: njegovu suprugu Mirjanu i reku Savu. Naročito su zanimljiva Pajina ljubavna pisma, koja po želji supruge za sada samo prikazujemo, dok će njihova sadržina biti obelodanjena za nekoliko godina. Prikazali smo i planove za brodove koje je Paja sam stvarao na Savi, kao i sve tri verzije glumčevog testamenta“.
