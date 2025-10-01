Slušaj vest

U Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat održano je veče sećanja na glumca Pavla Vuisića (1926-1988) povodom 37. godišnjice smrti ovog velikana.

Svečanom salom Adligata odjekivale su Pajine misli

„Volim samo one zbog kojih ne moram da se odričem sebe da bih im se dopao.“

„Sve poskupljuje, samo je čovek sve jeftiniji“.

„Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem“.

Spomen soba Pavle Vuisić Foto: Adligat promo

„Neki ljudi ostave nešto iza sebe tek kad čučnu“.

„Ko izmisli nedostajanje, pamet mu nedostajala“.

Predsednik Skupštine Adligata Viktor Lazić izjavio je: „Supruga Mirjana Vuisić je Muzeju knjige i putovanja Udruženja Adligat poklonila legat u kojem se nalaze glumčevi lični predmeti, dokumenta i rukopisi. Ovo veče posvetili smo ljubavi, pa smo prikazali predmete vezane za ono što je Paja najviše voleo: njegovu suprugu Mirjanu i reku Savu. Naročito su zanimljiva Pajina ljubavna pisma, koja po želji supruge za sada samo prikazujemo, dok će njihova sadržina biti obelodanjena za nekoliko godina. Prikazali smo i planove za brodove koje je Paja sam stvarao na Savi, kao i sve tri verzije glumčevog testamenta“.

Manji deo legata nedavno je izložen i u Narodnoj biblioteci „Veljko Dugošević“ u Golupcu.

Ne propustiteKulturaNa sahranu glumačke legende došli su samo njegova supruga i sveštenik: Niko nije znao njegovu tajnu, a zbog britkog jezika čak ga je i Tito "kidnapovao"
pavle.jpg
KulturaU Golupcu predstavljen legat Pavla Vuisića: Eksponati otkrivaju manje poznatu stranu slavnog srpskog glumca
Legat Pavla Vuisića
KulturaGlumci iz "Ko to tamo peva" svaki dan putovali u srpsku Saharu na snimanje: Sastajali se kod Crkve Svetog Marka, a jedino on nikad nije kasnio
stanoje-milinkovic-u-filmu-ko-to-tamo-peva-1.jpg
KulturaU "Maratoncima" ga odalamio daskom po leđima, a u "Ko to tamo peva" mu spasio život: Pavle Vuisić i Bata Stojković se nisu podnosili, a ovo je razlog
Maratonci 3.png

Bonus video: Muzej koji čuva uspomene na Pavla Vuisića

PAVLE VUISIĆ, VULKAN GLUME I MRGUD VELIKOG SRCA: Ovaj muzej čuva uspomenu na našeg glumca, njegova pisma, ključeve, fotografije Izvor: Kurir televizija