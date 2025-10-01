„Volim samo one zbog kojih ne moram da se odričem sebe da bih im se dopao.“

Predsednik Skupštine Adligata Viktor Lazić izjavio je: „Supruga Mirjana Vuisić je Muzeju knjige i putovanja Udruženja Adligat poklonila legat u kojem se nalaze glumčevi lični predmeti, dokumenta i rukopisi. Ovo veče posvetili smo ljubavi, pa smo prikazali predmete vezane za ono što je Paja najviše voleo: njegovu suprugu Mirjanu i reku Savu. Naročito su zanimljiva Pajina ljubavna pisma, koja po želji supruge za sada samo prikazujemo, dok će njihova sadržina biti obelodanjena za nekoliko godina. Prikazali smo i planove za brodove koje je Paja sam stvarao na Savi, kao i sve tri verzije glumčevog testamenta“.