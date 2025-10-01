Slušaj vest

Udruženje „Milenijumska žena“ dodelilo je u Beogradu prestižne nagrade ženama koje su postigle izuzetne rezultate u različitim oblastima u Srbiji. Ova manifestacija je održana u prelepom ambijentu Kuće kralja Petra na Senjaku, gde su se okupili brojni ugledni gosti, uključujući ljude iz sveta nauke, kulture, umetnosti i biznisa.

Nagrade su podeljene u više kategorija, uključujući nauku, medicinu, privredu, poljoprivredu, umetnost, kulturu, humanost, medije, sport, turizam i modu. Ovakva vrsta priznanja ne samo da slavi individualne uspehe, već i doprinos koji žene daju društvu u celini. Organizatori su istakli važnost prepoznavanja i nagrađivanja žena koje su svojim radom i trudom unapredile različite sektore.

Ovogodišnja nagrada Milenijumska žena u oblasti nauke pripala je prof. dr Katarini Novaković sa Univerziteta u Njukaslu. Ona je prepoznata kao vodeći stručnjak u oblasti primene polimera u medicini, a njen rad obuhvata inovacije koje imaju potencijal da značajno unaprede medicinske tretmane i tehnologije. Njena istraživanja su inspirisala mnoge mlade naučnice i istraživače, a njen doprinos naučnoj zajednici je neprocenjiv.

Pored prof. dr Novaković, nagrade su dodeljene i drugim izvanrednim ženama koje su se istakle u svojim oblastima. U kategoriji medicine, nagradu je dobila dr Marija Jovanović, specijalista u oblasti interne medicine, koja je poznata po svom humanitarnom radu i angažovanju u zajednici. U privredi, nagrada je pripala Ani Petrović, direktorki uspešne kompanije koja se bavi inovacijama u tehnologiji.

U oblasti poljoprivrede, nagradu je dobila Milica Stanković, koja se bavi održivim razvojem i ekološkim uzgojem. Njene inicijative su pokazale kako se može kombinovati tradicija i moderni pristupi u poljoprivredi, čime je doprinosi očuvanju životne sredine.

Umetnost i kultura su takođe dobile svoje predstavnice. Nagrada za umetnost dodeljena je poznatoj slikarki Jeleni Marković, čija dela su prepoznata širom sveta, dok je u kategoriji kulture nagrađena dramska umetnica Ivana Ristić, za svoj doprinos razvoju pozorišne scene u Srbiji.

Humanost je još jedna važna kategorija, a nagradu je dobila Ana Đurić, osnivačica nevladine organizacije koja se bavi pružanjem pomoći deci iz marginalizovanih sredina. Njena borba za prava i bolje uslove života ovih mališana inspirisala je mnoge.

U oblasti medija, nagradu je dobila novinarka Maja Nikolić, koja je poznata po svom istraživačkom radu i borbi za slobodu medija. Njena hrabrost i posvećenost pravdi su doprineli otkrivanju mnogih važnih tema koje se tiču društva.

Sport je takođe bio zastupljen ovom večeri, a nagrada je dodeljena Mileni Kovačević, vrhunskoj atletičarki koja je postigla brojne uspehe na međunarodnoj sceni, predstavljajući Srbiju sa ponosom, piše Tanjug a prenosi Telegraf.

Konačno, u oblasti mode, nagradu je dobila dizajnerka Marija Milenković, čija kreativnost i inovativni pristup modi su osvojili srce mnogih. Njen rad promoviše srpske tradicije kroz savremeni dizajn.

Manifestacija je završena emotivnim govorom predsednice udruženja „Milenijumska žena“, koja je istakla važnost podrške ženama u svim oblastima i pozvala sve prisutne da nastave da se bore za ravnopravnost i poštovanje. Ova svečanost je pokazala da su žene u Srbiji snaga koja pokreće promene i donosi napredak u društvu.