Baletsku sezonu Narodnog pozorišta u Beogradusvečano će otvoriti raskošni klasični balet „Bajadera“, na muziku Ludviga Minkusa, u koreografskoj postavci ruske umetnice Gabrijele Komleve, u subotu 4. oktobra (19.00), na Velikoj sceni. Premijerna obnova baleta Bajadera je izvedena 17. juna ove godine.

Publika će imati ekskluzivnu priliku da u glavnoj ulozi - Solora vidi Sergeja Polunjina, jednu od najvećih međunarodnih baletskih zvezda današnjice, koji će prvi put nastupiti sa celokupnim ansamblom Baleta Narodnog pozorišta. Pored Polunjina, u ulozi Nikije nastupiće Sofija Matjušenskaja, a u ulozi Gamzati Tatjana Tatić.

Ana Pavlović, umetnička direktorka Baleta Narodnog pozorišta, ističe:

Sergej Polunjin Foto: Nemanja Nikolić

„Ovim izvođenjem i gostovanjem Sergeja Polunjina, umetnika svetskog renomea, Balet Narodnog pozorišta nastavlja da gradi posvećenost najvišim standardima i da razvija svoj repertoar u susret budućnosti.”

Inspirisana ambijentom drevne Indije, „Bajadera“ u tri čina donosi priču o plesačici Nikiji, nesrećno zaljubljenoj u ratnika Solora, koji je obećan Gamzati, kćeri moćnog radže Dugmanta. Ovo Minkusovo remek-delo spaja egzotiku, emociju i virtuoznost u jedan od najupečatljivijih klasičnih baleta svetskog repertoara.

U izvođenju učestvuju ansambl i solisti Baleta Narodnog pozorišta, Orkestar pod upravom Đorđa Pavlovića, kao i učenici baletskih škola „Lujo Davičo“ i „Dimitrije Parlić“.

Sergej Polunjin je jedna od najvećih međunarodnih zvezda baleta i umetnik čija je pojava obeležila svetsku baletsku scenu. Rođen 1989. godine u Hersonu, svoje obrazovanje sticao je u prestižnoj školi White Lodge u Londonu i nastavio na Royal Ballet School. Sa devetnaest godina postao je najmlađi prvak u istoriji Kraljevskog baleta u Kovent Gardenu, gde je tumačio glavne uloge klasičnog repertoara.

Po napuštanju Londona, nastupao je kao prvak Baleta Stanislavskog teatra u Moskvi i Nacionalnog teatra u Novosibirsku, kao i kao gostujući prvi solista Bavarskog državnog baleta u Minhenu. Kao osnivač produkcije Polunin Ink, realizovao je umetničke projekte (Raspućin, Romeo i Julija, Bolero, Sakre, Majstor i Margarita) koji su izvođeni na najprestižnijim scenama sveta – od Veronske arene do Rojal Albert Hola.

Laureat je brojnih međunarodnih nagrada, uključujući Prix de Lausanne, Grand Prix Youth America Grand Prix i Nacionalnu nagradu britanskih kritičara.

Danas važi za jednog od najznačajnijih i najharizmatičnijih baletskih umetnika svoje generacije.

