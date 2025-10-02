Slušaj vest

U sredu, 1. oktobra, dugometražni igrani film „Sedef magla“ reditelja Milorada Milinkovića premijerno je prikazan u Beogradu u MTS Dvorani. Ekipa filma se po završetku projekcije poklonila brojnoj publici, koja ih je pozdravila ovacijama. Beogradska premijera predstavljala je i emotivan oproštaj prestoničke publike od reditelja Milorada Milinkovića, koji je preminuo početkom godine. Redovna bioskopska distribucija započinje 2. oktobra, u bioskopima širom Srbije.

Film „Sedef magla“ snimljen je po istoimenoj knjizi Dragoljuba Stojkovića, a scenario su kreirali Milorad Milinković i Dragoljub Stojković.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala beogradska premijera filma "Sedef magla":

1/10 Vidi galeriju Beogradska premijera filma Sedef magla Foto: Filip Olćan

U ovom istorijskom trileru, čija radnja je smeštena u 1889. godinu, pratimo dešavanja nakon što je kralj Milan abdicirao, a dva tela nađena u Zemunu i Beogradu dodatno uzburkaju duhove u srpskoj prestonici, u kojoj se odigrava smena vlasti. Saznanje da je jedan od ubijenih austrougarski plemić, i to rođak dinastije Obrenovića, dodatno opterećuje ionako napetu atmosferu. Šef beogradske policije, koji već zna da će uskoro biti smenjen, uz pomoć jednog propalog advokata trka se s vremenom u pokušaju da reši slučaj. Ali istraga ih vraća u prošlost, do spletki i zločina u koje je umešana čitava srpska politička scena, pa i sam kralj.

„Sve gušća, preteća magla nadvija se nad svima koji su umešani u ove zločine. A ni sama istina, ako se otkrije, neće doneti ništa dobro”, zaključuje se u sinopsisu ovog filma.

Sedef magla Foto: Tonkovic Dalibor

Uloge tumače: Miloš Timotijević, Petar Strugar, Jana Ivanović, Zlatan Vidović, Mariana Aranđelović, Milena Predić, Luka Grbić, Miona Marković, Zoran Cvijanović, Vojislav Brajović, Jovo Maksić, Milica Janković, Nikola Vujović, Ljubiša Savanović, Milivoje Obradović, Nebojša Dugalić, Jelena Ilić i drugi.

Direktor fotografije je Dalibor Tonković, scenografkinja Ivana Protić, kostimografkinja – Dragica Laušević, dok je za šminku bila zadužena Milica Stanković.

Film je snimljen u produkciji Telekom Srbija i Filmske produkcije Svemir zeka. Producenti filma su Dragoljub Stojković i Milorad Milinković, a izvršni producenti Miroslav Mogorović i Ognjen Spaić.

Bonus video: Premijera filma "Što se bore misli moje"