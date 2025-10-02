Slušaj vest

Selektor Glavnog takmičarskog programa 18. LIFFE-a, reditelj i scenarista Ognjen Sviličić odabrao je sedam ostvarenja sa prostora bivše Jugoslavije: ’’Paviljon’’, režija Dino Mustafić, ’’Šlager’’, režija Nevio Marasović, ’’Obiteljska terapija’’, režija Sonja Prosenc, ’’Jon Vardar protiv Galaksijata’’, režija Goce Cvetanovski, ’’Zečji nasip’’, režija Čejen Černić, ’’Nakon ljeta’’, režija Danis Tanović, ’’Restitucija, ili, san i java stare garde’’, režija Želimir Žilnik.

Foto: Privatna arhiva

Ognjen Sviličić, selektor Glavnog takmičarskog programa:

’’Ove godine smo opet okupili reprezentaciju filmova iz bivše Jugoslavije koji nam pokazuju kako se naša regija mijenja. Fokus je na intimnim problemima, ljubavi, obitelji. Tu više nema ratova i raspada društva. Kao da je nastupila bonaca, što bi u prevedu s dalmatinskog dijalekta značilo mirno more. Imamo bizarnu slovensku obiteljsku dramu, ljubavnu priču iz Dalmacije, priče o starijim ljudima i njihovim problemima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, još dvije ljubavne priče iz Hrvatske od kojih je jedna gay. Tu je i makedonski dugometražni crtić. Dakle, naša filmska regija nam nudi uvid u intimne probleme ljudi s ovih prostora i što je najbitnije, svaki od ovih filmova ima svoj autorski pečat. Iskreno se nadam kako će publika u Leskovcu pronaći puno toga zajedničkog s pričama ovih divnih filmova.’’

Foto: Privatna arhiva

Punoletstvo Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije donosi i prekretnicu kada je reč o nagradama. Direkcija i Umetnički savet Festivala, vođeni idejom da Nagrada treba da odražava duh Festivala i grada Leskovca poznatog po tekstilnoj i farmaceutskoj industriji, gastronomskim specijalitetima, autentičnosti, osamnaest godina po filmskom festivalu, ali poznatog, pre svega, po gostoprimljivim ljudima, odlučili su da nagrade Festivala ponesu ime ZLATNA NIT.

Tako će na ovogodišnjem izdanju LIFFE-a biti dodeljene nagrade:

Zlatna nit – Grand Prix za najbolju režiju u Glavnom takmičarskom programu

Zlatna nit – Nagrada za najbolju režiju debitantskog filma u programu Poseban tretman

Zlatna nit – Specijalno priznanje za afirmaciju filmske umetnosti regiona

Otisak Gorana Paskaljevića

Izgled nagrade Zlatna nit, na poziv Festivala su osmislila dvojica sjajnih umetnika, akademik Dušan Otašević, dobitnik najprestižnijih likovnih nagrada i nagrađivani dizajner Slavimir Stojanović.

Akademik Dušan Otašević: ’’Za likovno rešenje nagrada Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije koristio sam već poznati scenario. Heroj Tezej spasava nevine mladiće, zarobljene u lavirintu, od negativca Minotaura, a pomaže mu princeza Arijadna. Prateći odmotanu nit sa klupka, dobijenog od Arijadne, Tezej će izaći, iz zamršenih hodnika lavirinta, sa spasenim mladićima. Filmski reditelj, zahvaljujući niti koja se zove talenat i umećem posla kojim se bavi, uspešno izlazi iz lavirinta u kome se našao radeći kompleksan posao filmskog reditelja. Pridružio sam se realizaciji ove smotre onima, koji zatečeni lavirintom svkodnevice, a držeći se za konac koji se zove Umetnost iznad svega, veruju u izlazak na svetlo dana.‘‘

Foto: Privatna arhiva

Grafički dizajner i vizuelni umetnik Slavimir Stojanović: ’’Ideja je potekla od Miroljuba Miće Vučkovića, doajena filmske umetnosti i mog večnog mentora, sa kojim sam sarađivao još sredinom devedesetih na projektima promocije jugoslovenskog filma u svetu. On se dosetio da me spoji sa jednim od mojih najomiljenijih umetnika Dušanom Otaševićem, čiji rad pamtim još od srednje dizajnerske škole, kada je svojim snažnim grafičkim narativom postao i ostao velika inspiracija. Odlučili smo da iskoristimo jedan od Dušanovih likovnih radova, čija je okosnica baš ta Zlatna nit i da pokušamo da stvorimo jedan autentičan komad u kombinaciji klirita i štampe koji je metafora za vrhunska dostignuća u domenu filmske umetnosti. Festival je možda regionalnog karaktera, ali Leskovac preko njega na svojim plećima nosi univerzalne svetske vrednosti, poput verovanja u sopstveni autorski izraz, u ideju, estetiku i kreativnost koja pomaže da svet bude makar malo bolji i svetliji.’’

18. LIFFE biće održan od 14. do 18. oktobra u Leskovcu.