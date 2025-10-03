Slušaj vest

Nove epizode druge sezone 'Tajkuna' na platformi Voyo premijerno stižu u petak i subotu. Ko je napao Milu? To je pitanje koje najviše muči Vladana Simonovića i zbog kojeg ne odustaje od sopstvene istrage.

Mila Simonović Foto: Promo



Cela poslovna struktura nalazi se na ivici, dok se Vladan polako oporavlja od neobične otmice. Zvezdana ga dočekuje policija na parkingu, a on ubrzo odlazi po svog šefa. Dočekuju ga porodica – zabrinuta bivša supruga i ćerka, a zatim kreću i poslovne igre kako bi projekat funkcionisao. 'Možda i vama treba par dana odmora, da ohladite tu glavu', poručio je Vladan inspektoru Nikoli.



Dušan saznaje tešku istinu, a Vladanov fokus je da pronađe Milinog napadača. U međuvremenu, Dušanovi i Kostini pomoćnici imaju sopstvenu agendu. Mila je napustila dom, a Rada i Vladan su u panici. Kosta otkriva Vladanu lepe vesti, ali ga na sastanku dočekuje neprijatno iznenađenje. 'Nisam te zvao zbog posla, Kosta', rekao mu je Vladan. Ko je napao Milu?

Napeto do kraja

1/7 Vidi galeriju Tajkun 2 Foto: Promo

Pet godina obožavaoci serije "Tajkun", nastao kao plod saradnje Telekoma Srbija i Fajerflaj produkcije, širom regiona čekali su drugu sezonu, a sada je konačno stigla pa korisnici platforme Voyo mogu sa oduševljenjem pratiti sudbinu tajkuna Vladana Simonovića.

Korisnicima Yettela i SBB-a dugoočekivana druga sezona serije ’Tajkun’ dostupna je ekskluzivno na VOYO platformi.