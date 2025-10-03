Tajkun preživljava otmicu pod čudnim okolnostima i jedno pitanje ga najviše muči: Šta donosi nastavak hit serije
Nove epizode druge sezone 'Tajkuna' na platformi Voyo premijerno stižu u petak i subotu. Ko je napao Milu? To je pitanje koje najviše muči Vladana Simonovića i zbog kojeg ne odustaje od sopstvene istrage.
Cela poslovna struktura nalazi se na ivici, dok se Vladan polako oporavlja od neobične otmice. Zvezdana ga dočekuje policija na parkingu, a on ubrzo odlazi po svog šefa. Dočekuju ga porodica – zabrinuta bivša supruga i ćerka, a zatim kreću i poslovne igre kako bi projekat funkcionisao. 'Možda i vama treba par dana odmora, da ohladite tu glavu', poručio je Vladan inspektoru Nikoli.
Dušan saznaje tešku istinu, a Vladanov fokus je da pronađe Milinog napadača. U međuvremenu, Dušanovi i Kostini pomoćnici imaju sopstvenu agendu. Mila je napustila dom, a Rada i Vladan su u panici. Kosta otkriva Vladanu lepe vesti, ali ga na sastanku dočekuje neprijatno iznenađenje. 'Nisam te zvao zbog posla, Kosta', rekao mu je Vladan. Ko je napao Milu?
Napeto do kraja
Pet godina obožavaoci serije "Tajkun", nastao kao plod saradnje Telekoma Srbija i Fajerflaj produkcije, širom regiona čekali su drugu sezonu, a sada je konačno stigla pa korisnici platforme Voyo mogu sa oduševljenjem pratiti sudbinu tajkuna Vladana Simonovića.
Korisnicima Yettela i SBB-a dugoočekivana druga sezona serije ’Tajkun’ dostupna je ekskluzivno na VOYO platformi.