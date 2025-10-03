Nagrada za seriju “Sablja” na festivalu u Varšavi
Na završenom jubilarnom petom izdanju međunarodnog televizijskog festivala Srce Evrope, u glavnom gradu Poljske Varšavi, RTS-ova serija "Sablja" osvojila je drugu nagradu (Silver Award) u kategoriji igranih televizijskih serija.
Festival Srce Evrope(Heart of Europe), koji organizuje Poljska nacionalna televizija (TVP), okuplja javne emitere iz cele centralne i istočne Evrope.
Posredstvom ovog festivala ističe se živopisna audiovizuelna kreativnost regiona kroz razmenu iskustava i znanja, uz priliku za međunarodno umrežavanje i saradnju autora i producenata televizijskog programa različitih žanrovskih odrednica.
Nakon osvojenih nagrada na festivalima Canneseries, Serial Killer i Magnolia Awards ovo je peto međunarodno priznanje seriji Sablja i još jedna potvrda njenog izuzetnog kvaliteta koji je prepoznat od strane svih žirija festivala na kojima se do sada takmičila.
(Kurir.rs)
VIDEO: Vuk Drašković o seriji Sablja: