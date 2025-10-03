Akcenat se nalazi na finansijskim pitanjima. Uprkos izvesnoj dozi rizika ostvarićete finansijski dobitak. Osećate sve veću privlačnost prema osobi s p...

Ključ uspeha u ovom periodu je u reorganizaciji i promeni tima saradnika. Moguće je obnavljanje stare saradnje. Previše ste osetljivi i možete impulsi...

Poteškoće u poslovnoj komunikaciji mogu da vam zadaju glavobolju. Potrudite se da što preciznije izražavate svoje stavove. Slobodne Blizance očekuje z...

Ovaj period vam donosi promenu u timu zaposlenih. Jednu poslovnu saradnju ćete prekinuti, jer je osoba nepouzdana. Atmosfera puna ljubavi i nežnosti o...

Važan poslovni sastanak na kojem ćete postići uspešan dogovor obeležiće ovaj dan. Ne ulazite u rizične investicije. Vaš odnos s partnerom može prolazi...

Najveći napredak u karijeri mogu da naprave Device koje se bave prosvetom ili nekom umetnošću. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Vaš odnos s partnerom p...

Važan poslovni sastanak, na kom će vaši pregovori naići na prepreku u vidu nepopustljivog pregovarača. Neophodan je kompromis. Konačno imate više vrem...

Danas do vas mogu dopreti neke spletke, a to može da dovede čak do otvorenog konflikta na poslu. Izborićete se za pravdu. Slobodni Strelčevi nalaze se...

Nesuglasice s poslovnim partnerima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s jednom osobom na nekoj zabavi ostavilo je ...

Glavna tema ovog dana su finansijska pitanja. Budite obazrivi s rizičnim ulaganjima i poslovnim potezima. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju srodnu du...

Posao se ne odvija očekivanim tempom. Moguć je zastoj. Vaš odnos s partnerom može da prolazi kroz kratkotrajne razmirice, ali će se sve ubrzo srediti....