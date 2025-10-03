Slušaj vest

Na završenom jubilarnom petom izdanju međunarodnog televizijskog festivala Srce Evrope, u glavnom gradu Poljske Varšavi, RTS-ova serija "Sablja" osvojila je drugu nagradu (Silver Award) u kategoriji igranih televizijskih serija.

Festival Srce Evrope(Heart of Europe), koji organizuje Poljska nacionalna televizija (TVP), okuplja javne emitere iz cele centralne i istočne Evrope.

Urednici serije “Sablja” Tamara Baračkov i Marko Novaković sa nagradom na festivalu “Srce Evrope”
Urednici serije “Sablja” Tamara Baračkov i Marko Novaković sa nagradom na festivalu “Srce Evrope” Foto: RTS

Posredstvom ovog festivala ističe se živopisna audiovizuelna kreativnost regiona kroz razmenu iskustava i znanja, uz priliku za međunarodno umrežavanje i saradnju autora i producenata televizijskog programa različitih žanrovskih odrednica.

Serija Sablja
Serija Sablja Foto: This and That Productions

Nakon osvojenih nagrada na festivalima Canneseries, Serial Killer i Magnolia Awards ovo je peto međunarodno priznanje seriji Sablja i još jedna potvrda njenog izuzetnog kvaliteta koji je prepoznat od strane svih žirija festivala na kojima se do sada takmičila.

(Kurir.rs)

 VIDEO: Vuk Drašković o seriji Sablja:

Vuk Drašković ekskluzivno za Kurir televiziju: "Serija "Sablja" raskrinkala je veliku laž!" Izvor: Kurir televizija