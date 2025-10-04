Slušaj vest

Nakon izuzetno zapaženog prvog singla „Ponovo stran“, beogradski indi rok bend KOIKOI objavio je novu numeru „Ti imaš mir“, koju prati i upečatljiv video spot. Njihov dugoočekivani drugi album „O sreći u snovima“, biće objavljen u novembru ove godine, za KoiKolektiv Records, novopokrenutu izdavačku kuću samog benda.

KOIKOI je poznat po tome što kombinuje žanrove i eksperimentiše sa elektronikom, a pesma „Ti imaš mir“ donosi nešto drugačiji zvuk u odnosu na prethodni singl, najavljujući lepezu različitosti koja stiže sa novim albumom.

Foto: Promo/Matija Tošović

Glumac i zvezda serije "Sablja" Marko Grabež, autor teksta, objašnjava da pesma obrađuje motiv haosa kao jedinog poznatog mehanizma za ljubav.

„Mir je nepoznato, hladno i strano osećanje koje se može tretirati samo kao odsustvo ljubavi. U tom konceptu, nameće se pitanje da li je neophodno da slomimo stabilne mehanizme osobe koju volimo i uvučemo je u sopstveni emotivni haos kako bismo joj dokazali da jedino tako treba da se voli?“.

Za Grabeža je ovo pesma o iskustvu u kome ljudi imaju potrebu za nemirom i slamanjem tuđe autonomije kako bi se pozicionirali kao ultimativni centar tuđeg sveta.

Pesma je vizuelno upotpunjena moćnim spotom čiji autorski tim čine reditelj Ivan Stojiljković i direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je snimanje spota omogućila produkcijska kuća Beef Production Vukote Antunovića.

„Retko mi se dešava da jedan spot bude inspirisan čitavim albumom — ali upravo se to sada dogodilo. Ovaj spot je nastao posle mnogo reči izgovorenih među svima nama koji smo ga gradili, posle dugog i pažljivog slušanja jedni drugih. U njemu se ogleda ne samo ideja i vizuelno čitanje pesme ‘Ti imaš mir’, već i ceo album — pa čak i nagoveštaj onoga što dolazi. U njemu se mnogo toga suočava. U njemu se mnogo toga miri.“, izjavio je reditelj Ivan Stojiljković.

Foto: Nemanja Knežević

Album „O sreći u snovima“ obeležava novo poglavlje za bend KOIKOI, predstavljajući smeo i introspektivan album koji spaja sirovu emociju sa prefinjenim zvukom. Krećući se kroz slojevite žanrove poput indie rocka, post-punka, electra i dream popa, uz eksperimentalne aranžmane i bogatu muško-žensku vokalnu polifoniju, bend istražuje neuhvatljivu prirodu sreće. Lične priče, nadrealna promišljanja i dubok osećaj čežnje spajaju se kako bi stvorili muziku za sanjare, lutalice i sve koji su ikada tražili radost na neočekivanim mestima.

Foto: Mihailo Kalabić

KOIKOI su svoj novi materijal već predstavili uživo, publici u regionu. Nakon premijernog izvođenja albuma u celosti u beogradskoj Karmakomi za samo 200 fanova, bend je nastavio sa poigravanjem izvođenja novih pesama.

Novi materijal benda su, na nedavno održanom muzičkom festivalu i konferenciji SHIP u Šibeniku, u okviru listening sessiona, imali prilike da čuju i pohvale međunarodni muzički stručnjaci. Među njima su bili Kevin Cole iz američkog KEXP radija, Ellie Rumbold iz izdavačke kuće Partisan Records, Oskar Strajn iz Eurosonic festivala i Márk Bóna iz Sziget festivala.

Intenzitet KOIKOI nastupa je i dalje centralna tačka njihovog uspeha. Čuveni The Rolling Stone magazin opisao ih je rečima „Ipak, zvučna snaga koju generišu srpski psych-rockeri KOIKOI je opipljiva. Sa električnim zvukom, oni poseduju scensko prisustvo i koncertnu jačinu nabijenu do maksimuma, zbog čega su veoma traženi“, dok je hrvatski muzički magazin Ravno do dna komentarisao: „Ako neko ima recept za takav breakaway to je svakako beogradski KOIKOI. KOIKOI svakim koncertom dokazuje da su klasa za sebe i jedan od neverovatno retkih bendova koji imaju potencijal da postanu veliki, ne samo po pitanju popularnosti, već i gotovo istorijskog značaja“.

KOIKOI nastavljaju evropsku turneju, te ih očekuju koncerti u Beču 3. oktobra, u Brnu 4. oktobra, u Pragu 6. oktobra i u Sofiji 16. oktobra. Nakon izlaska albuma „O sreći i snovima“, bend će održati niz velikih regionalnih nastupa, uključujući datume u Ljubljani 12. decembra i Zagrebu 28. februara.

KOIKOI raspored koncerata:

03.10. Vienna @ Waves Vienna (AT)

04.10. Brno @ Re-Connect Festival (CZ)

06.10. Prague @ Lajf Aid 4 Srbija (CZ)

16.10. Sofia @ SoAlive Music Conference (BG)

12.12. Ljubljana @ Kino Šiška (SLO)

28.2. Zagreb @ Tvornica Kulture (HR)