KoiKoi najavio izlazak albuma "O sreći u snovima" za novembar: Objavili moćni singl "Ti imaš mir" koji je napisao poznati glumac
Nakon izuzetno zapaženog prvog singla „Ponovo stran“, beogradski indi rok bend KOIKOI objavio je novu numeru „Ti imaš mir“, koju prati i upečatljiv video spot. Njihov dugoočekivani drugi album „O sreći u snovima“, biće objavljen u novembru ove godine, za KoiKolektiv Records, novopokrenutu izdavačku kuću samog benda.
KOIKOI je poznat po tome što kombinuje žanrove i eksperimentiše sa elektronikom, a pesma „Ti imaš mir“ donosi nešto drugačiji zvuk u odnosu na prethodni singl, najavljujući lepezu različitosti koja stiže sa novim albumom.
Glumac i zvezda serije "Sablja" Marko Grabež, autor teksta, objašnjava da pesma obrađuje motiv haosa kao jedinog poznatog mehanizma za ljubav.
„Mir je nepoznato, hladno i strano osećanje koje se može tretirati samo kao odsustvo ljubavi. U tom konceptu, nameće se pitanje da li je neophodno da slomimo stabilne mehanizme osobe koju volimo i uvučemo je u sopstveni emotivni haos kako bismo joj dokazali da jedino tako treba da se voli?“.
Za Grabeža je ovo pesma o iskustvu u kome ljudi imaju potrebu za nemirom i slamanjem tuđe autonomije kako bi se pozicionirali kao ultimativni centar tuđeg sveta.
Pesma je vizuelno upotpunjena moćnim spotom čiji autorski tim čine reditelj Ivan Stojiljković i direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je snimanje spota omogućila produkcijska kuća Beef Production Vukote Antunovića.
„Retko mi se dešava da jedan spot bude inspirisan čitavim albumom — ali upravo se to sada dogodilo. Ovaj spot je nastao posle mnogo reči izgovorenih među svima nama koji smo ga gradili, posle dugog i pažljivog slušanja jedni drugih. U njemu se ogleda ne samo ideja i vizuelno čitanje pesme ‘Ti imaš mir’, već i ceo album — pa čak i nagoveštaj onoga što dolazi. U njemu se mnogo toga suočava. U njemu se mnogo toga miri.“, izjavio je reditelj Ivan Stojiljković.
Album „O sreći u snovima“ obeležava novo poglavlje za bend KOIKOI, predstavljajući smeo i introspektivan album koji spaja sirovu emociju sa prefinjenim zvukom. Krećući se kroz slojevite žanrove poput indie rocka, post-punka, electra i dream popa, uz eksperimentalne aranžmane i bogatu muško-žensku vokalnu polifoniju, bend istražuje neuhvatljivu prirodu sreće. Lične priče, nadrealna promišljanja i dubok osećaj čežnje spajaju se kako bi stvorili muziku za sanjare, lutalice i sve koji su ikada tražili radost na neočekivanim mestima.
KOIKOI su svoj novi materijal već predstavili uživo, publici u regionu. Nakon premijernog izvođenja albuma u celosti u beogradskoj Karmakomi za samo 200 fanova, bend je nastavio sa poigravanjem izvođenja novih pesama.
Novi materijal benda su, na nedavno održanom muzičkom festivalu i konferenciji SHIP u Šibeniku, u okviru listening sessiona, imali prilike da čuju i pohvale međunarodni muzički stručnjaci. Među njima su bili Kevin Cole iz američkog KEXP radija, Ellie Rumbold iz izdavačke kuće Partisan Records, Oskar Strajn iz Eurosonic festivala i Márk Bóna iz Sziget festivala.
Intenzitet KOIKOI nastupa je i dalje centralna tačka njihovog uspeha. Čuveni The Rolling Stone magazin opisao ih je rečima „Ipak, zvučna snaga koju generišu srpski psych-rockeri KOIKOI je opipljiva. Sa električnim zvukom, oni poseduju scensko prisustvo i koncertnu jačinu nabijenu do maksimuma, zbog čega su veoma traženi“, dok je hrvatski muzički magazin Ravno do dna komentarisao: „Ako neko ima recept za takav breakaway to je svakako beogradski KOIKOI. KOIKOI svakim koncertom dokazuje da su klasa za sebe i jedan od neverovatno retkih bendova koji imaju potencijal da postanu veliki, ne samo po pitanju popularnosti, već i gotovo istorijskog značaja“.
KOIKOI nastavljaju evropsku turneju, te ih očekuju koncerti u Beču 3. oktobra, u Brnu 4. oktobra, u Pragu 6. oktobra i u Sofiji 16. oktobra. Nakon izlaska albuma „O sreći i snovima“, bend će održati niz velikih regionalnih nastupa, uključujući datume u Ljubljani 12. decembra i Zagrebu 28. februara.
KOIKOI raspored koncerata:
03.10. Vienna @ Waves Vienna (AT)
04.10. Brno @ Re-Connect Festival (CZ)
06.10. Prague @ Lajf Aid 4 Srbija (CZ)
16.10. Sofia @ SoAlive Music Conference (BG)
12.12. Ljubljana @ Kino Šiška (SLO)
28.2. Zagreb @ Tvornica Kulture (HR)