Slušaj vest

Mlada pijanistkinja Ana Dragosavljević, koju porede sa Lolom Astanovom trenutno prati više od 70.000 ljudi na instagramu, predstavila je svoju verziju kompozicije "Hana's Eyes" poznatog autora Toncija Huljića i na društvenim mrežama izazvala zapaženu reakciju publike.


Virtuoznost, emocija i scenska senzualnost spojili su se u nastupu koji pokazuje kako klasična muzika može da dobije potpuno savremen i moderan izraz.


"Za mene je Hana's Eyes melodija koju ne sviram, već živim", istakla je Ana povodom objave videa.

Ana Dragosavljević
Foto: Privatna arhiva


Snimak je posvećen Tončiju Huljiću, poznatom hrvatskom autoru grupe Magazin čija muzika već godinama inspiriše umetnike širom regiona.


Nakon uspešno završenog kraljevskog konzervatorijuma, Ana ovim projektom najavljuje svoj pravac crossover pijanistkinje, koji povezuje klasičnu tradiciju i moderan scenski izraz.

Ne propustiteKulturaMLADA PIJANISTKINJA ANA DRAGOSAVLJEVIĆ NASTUPILA U ANTVERPENU: Dočekale je desetominutne ovacije na kraju programa
img-20231128-133432.jpg
KulturaLOLA ASTANOVA PONOVO U BEOGRADU: Pijanistkinja je zaludela svet izgledom, a i NOVAK ĐOKOVIĆ JE OBOŽAVA, evo šta je rekla o njemu
profimedia0531421858-1197-800.jpg
KulturaCarski koncert Subotičkog simfonijskog orkestra i Sare Jović: U Gradskoj kući publika će uživati u talentu mlade pijanistkinje
20250515_121049.jpg
KulturaNJEGOVA ŽENA JE ĆERKA ČUVENOG GLUMCA: Gorana Šušljika gledamo u seriji VREME ZLA a ljubavna priča s poznatom DAMOM počela je OVAKO
0702-vladimir-sporcic.jpg