Prelepa Ana "zapalila" društvene mreže! I mi imamo našu Lolu Astanovu, kad je sela za klavir i počeo je šou
Mlada pijanistkinja Ana Dragosavljević, koju porede sa Lolom Astanovom trenutno prati više od 70.000 ljudi na instagramu, predstavila je svoju verziju kompozicije "Hana's Eyes" poznatog autora Toncija Huljića i na društvenim mrežama izazvala zapaženu reakciju publike.
Virtuoznost, emocija i scenska senzualnost spojili su se u nastupu koji pokazuje kako klasična muzika može da dobije potpuno savremen i moderan izraz.
"Za mene je Hana's Eyes melodija koju ne sviram, već živim", istakla je Ana povodom objave videa.
Snimak je posvećen Tončiju Huljiću, poznatom hrvatskom autoru grupe Magazin čija muzika već godinama inspiriše umetnike širom regiona.
Nakon uspešno završenog kraljevskog konzervatorijuma, Ana ovim projektom najavljuje svoj pravac crossover pijanistkinje, koji povezuje klasičnu tradiciju i moderan scenski izraz.