Sajam knjiga ne menja termin održavanja! Organizatori: Niko još zvanično nije povukao učešće
Ovogodišnji, 68. po redu Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra pod sloganom "Tvoja nova priča", najavili su organizatori. Zemlja počasni gost ove godine je Kipar. Pojedini izdavači su odustali od učešća, a i ostavku je na mestu predsednika podneo i Dušan Kovačević.
Njihov zahtev je da se program završi pre 1. novembra, kad je godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu.
- Datum održavanja je Odbor Međunarodnog beogradskog sajma knjiga usvojio na sednici održanoj 14. aprila ove godine. Beogradski sajam kao izvršni organizator manifestacije je nakon ove odluke Odbora pristupio izradi prijavnog materijala i pokrenuo sve aktivnosti za organizaciju događaja. Do 2. oktobra je samo jedna firma iz Beograda odustala od izlaganja, iz razloga koji se apsolutno ne dovode u vezu s pomenutim aktuelnim događanjima. Nijedan izdavač/izlagač koji se po medijima navodi kao neko ko neće biti učesnik predstojeće manifestacije nije Beogradskom sajmu dostavio odustajanje - navodi se u saopštenju.
Na ovogodišnjem sajmu učestvovaće više od 400 direktnih izlagača, kako iz Srbije i s Kipra, tako i iz Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa.
Programski sadržaj predstavila je ranije umetnička direktorka Sajma knjiga Isidora Injac, koja je najavila dolazak stranih književnih imena: Vesne Goldsvorti iz Velike Britanije, Alija Fenika, holandsko-britanskog autora, i Dženi Kolgan iz Škotske. Programski segment "Čarobna šuma" biće posvećen dečjoj i omladinskoj književnosti povodom 110 godina od rođenja Branka Ćopića, dok će segment "Pevam danju, pevam noću" slaviti poeziju Branka Radičevića povodom 200 godina od njegovog rođenja.