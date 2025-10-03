Slušaj vest

Ovogodišnji, 68. po redu Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra pod sloganom "Tvoja nova priča", najavili su organizatori. Zemlja počasni gost ove godine je Kipar. Pojedini izdavači su odustali od učešća, a i ostavku je na mestu predsednika podneo i Dušan Kovačević.

Dusan Kovacevic_foto Martin Candir.jpeg
Foto: Martin Čandir

Njihov zahtev je da se program završi pre 1. novembra, kad je godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu.


- Datum održavanja je Odbor Međunarodnog beogradskog sajma knjiga usvojio na sednici održanoj 14. aprila ove godine. Beogradski sajam kao izvršni organizator manifestacije je nakon ove odluke Odbora pristupio izradi prijavnog materijala i pokrenuo sve aktivnosti za organizaciju događaja. Do 2. oktobra je samo jedna firma iz Beograda odustala od izlaganja, iz razloga koji se apsolutno ne dovode u vezu s pomenutim aktuelnim događanjima. Nijedan izdavač/izlagač koji se po medijima navodi kao neko ko neće biti učesnik predstojeće manifestacije nije Beogradskom sajmu dostavio odustajanje - navodi se u saopštenju.

Konferencija za medije povodom 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga
Konferencija za medije povodom 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga Foto: www.sajam.rs


Na ovogodišnjem sajmu učestvovaće više od 400 direktnih izlagača, kako iz Srbije i s Kipra, tako i iz Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa.

Foto Vesna Goldsvorti.jpg
Vesna Goldsvorti Foto: Liz Seabrook


Programski sadržaj predstavila je ranije umetnička direktorka Sajma knjiga Isidora Injac, koja je najavila dolazak stranih književnih imena: Vesne Goldsvorti iz Velike Britanije, Alija Fenika, holandsko-britanskog autora, i Dženi Kolgan iz Škotske. Programski segment "Čarobna šuma" biće posvećen dečjoj i omladinskoj književnosti povodom 110 godina od rođenja Branka Ćopića, dok će segment "Pevam danju, pevam noću" slaviti poeziju Branka Radičevića povodom 200 godina od njegovog rođenja.

