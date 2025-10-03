Slušaj vest

Ovogodišnji, 68. po redu Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra pod sloganom "Tvoja nova priča", najavili su organizatori. Zemlja počasni gost ove godine je Kipar. Pojedini izdavači su odustali od učešća, a i ostavku je na mestu predsednika podneo i Dušan Kovačević.

Njihov zahtev je da se program završi pre 1. novembra, kad je godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu.



- Datum održavanja je Odbor Međunarodnog beogradskog sajma knjiga usvojio na sednici održanoj 14. aprila ove godine. Beogradski sajam kao izvršni organizator manifestacije je nakon ove odluke Odbora pristupio izradi prijavnog materijala i pokrenuo sve aktivnosti za organizaciju događaja. Do 2. oktobra je samo jedna firma iz Beograda odustala od izlaganja, iz razloga koji se apsolutno ne dovode u vezu s pomenutim aktuelnim događanjima. Nijedan izdavač/izlagač koji se po medijima navodi kao neko ko neće biti učesnik predstojeće manifestacije nije Beogradskom sajmu dostavio odustajanje - navodi se u saopštenju.

Na ovogodišnjem sajmu učestvovaće više od 400 direktnih izlagača, kako iz Srbije i s Kipra, tako i iz Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa.

