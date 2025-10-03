Slušaj vest

Ministarstvo kulture i uprava Narodnog pozorišta obveštavaju javnost da su, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, doneli odluku da delovi zgrade Narodnog pozorišta budu zatvoreni za upotrebu do ispunjenja mera za otklanjanje nezakonitosti i utvrđenih nedostataka.

Nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora, Narodno pozorište je obavezano da primeni ukupno 59 mera, čijim ignorisanjem i neotklanjanjem bi bilo dovedeno u pitanje funkcionisanje pozorišta, kao i bezbednost publike i zaposlenih.

Naglašavamo da je do kontrole od strane nadležnih organa došlo na inicijativu v.d. upravnika Narodnog pozorišta Dragoljuba Bajića nakon preuzimanja dužnosti, te da su utvrđene nezakonitosti posledica višegodišnjeg nemara u postupanju nadležnih službi nacionalnog teatra.

Pojedini propusti napravljeni su još 2011. godine kada nije izvršen tehnički prijem pojedinih delova rekonstruisane scene Raša Plaović, potom odsustvom atestne dokumentacije o reakcijama na požar korišćenih materijala na putevima za evakuaciju, koji su, pri tome, neobeleženi, pa sve do nesprovođenja redovne kontrole kako mobilnih tako i stabilnih sistema protivpožarne zaštite.

Takođe, od 2024. godine Narodno pozorište nema važeći Plan zaštite od požara, kao najvažniji interni akt jednog objekta u sistemu protivpožarne zaštite.

U roku od naredne tri nedelje, Narodno pozorište nastaviće sa sprovođenjem svih mera za otklanjanje nezakonitosti, što podrazumeva izvođenje određenih radova i kontrola na prostoru velike i male scene. Istovremeno, uprava pozorišta sprovešće sve neophodne mere za utvrđivanje odgovornosti za nastale propuste.

U tom periodu neće se održavati planirani repertoar, te uprava Narodnog pozorišta moli publiku za razumevanje i strpljenje.

