Poznati muzičar, cimbalista Ljubomir Gašpar, biće specijalni gost na koncertu Barcelona Gipsy balKan Orchestra, 17. oktobra 2025. sa početkom u 20 časova u Sava centru, na koncertu pod nazivom „Balkan Reunion” koji objedinjuje neke od najboljih izvođača Evrope. Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Ljubomir Gašpar, cimbalista i aranžer, osnovao je brojne muzičke projekte, uspešno nastupa u svojoj domovini Slovačkoj, kao i na međunarodnoj sceni. Takođe je gostujući muzičar u mnogim tradicionalnim, džez i „world music“ ansamblima. Gašpar je tokom svoje muzičke karijere stvorio svoja prepoznatljiva dela u oblasti muzike.

Pored Gašpara, gošća koncerta je i jedan od najboljih srpskih vokala, pevačica Danica Krstić, kao i čuveni mađarski violinista Robi Lakatoš.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra je bend koji ima posebno mesto u srcima beogradske publike, posebno zbog svog člana, Ivana Kovačevića, rođenog Beograđanina koji već oko dve decenije živi u Barseloni i sa svojim prijateljima čini ovaj sastav. Sedište benda je u Barseloni i trenutno nastupa sa članovima: Margerita Abita (vokal, Italija), Ivan Kovačević (kontrabas, Srbija), Julien Čanal (gitara, Francuska), Albert Enkaminanko (perkusije, Španija), Pere Nolasc Turu (violina, Katalonija - Španija), Fernando Salinas Olkoz (harmonika, Španija), Havi Pendon (klarinet, Španija).

Ovaj bend je krajem 2020. objavio album “Nova Era” a 2024. album „7“ sa novom pevačicom Margeritom Abitom poreklom sa Sicilije, sa kojom je objavio obradu čuvene pesme „Marijo deli bela Kumrijo“ i čuvenu pesmu Silvane Armenulić „Ciganine sviraj, sviraj“. Na albumu „7“ izdvojila se originalna pesma Ive Knežević „Tisom tiše“ inspirisana predelima Vojvodine, čiji je tekst pun simbolike običaja, a melodija evocira letnje noći na salašu, praćene laganim notama čardaša. Na proleće 2025. objavili su singl „Zrejlo je žito“.

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra na koncertu će predstaviti svoj autorski materijal, a tradicija muzike balkanskih zemalja je glavni motiv kompozicija ove grupe iz katalonske prestonice. Koncert u Sava centru organizuje Centar beogradskih festivala (CEBEF).

