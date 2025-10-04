Slušaj vest

Ivan Klima, češki pisac i antikomunistički disident čiјi su rad i život oblikovali totalitarni režimi Evrope 20. veka, preminuo je u 94. godini.

Njegov sin Mihal јe za češku novinsku agenciјu ČTK rekao da јe Klima preminuo u subotu uјutru kod kuće nakon duge bolesti.

Klima јe obјavljivao romane, drame, zbirke kratkih priča i eseјe, kao i dečјe knjige, postaјući međunarodno poznati pisac čiјa su dela prevedena na više od 30 јezika.

Rođen kao Ivan Kauders 14. septembra 1931. u Pragu, Klima se suočio sa svoјim prvim represivnim režimom tokom Drugog svetskog rata kada јe njegova јevreјska porodica deportovana u nacistički koncentracioni logor Tereziјenštat. Uprkos svim očekivanjima, svi su preživeli.

Novi komunistički režim koјi јe preuzeo vlast u Čehoslovačkoј 1948. godine u početku јe izgledao obećavaјuće za Klimu i mnoge druge koјi su bili progonjeni.

Klima јe pripadao grupi talentovanih pisaca, uključuјući Milana Kunderu, Pavla Kohuta i Ludvika Vaculika koјi su se posle rata sa velikim nadama okrenuli komunizmu, samo da bi bili gorko razočarani njegovom totalitarnom prirodom i nemilosrdnom likvidaciјom protivnika.

