Slušaj vest

Voditelj Živorad Žika Nikolić stekao je popularnost radeći godinama na RTS emisiju "Žikina šarenica", koju je dobio tek sa 55 godina. Danas uživa da se druži s publikom u nešto drugačijem TV formatu. Iako je u penziji već izvesno vreme, entuzijazam i radna energija ga ne napuštaju, pa svake subote od 15 časova putuje po našoj lepoj zemlji u emisiji "Sa Žikom po Srbiji", koju možete da pratite samo na Kurir televiziji. Za TV Ekran Žika otkriva ko su bili njegovi uzori kad je bio na početku karijere i u čemu je tajna dugovečnosti i popularnosti kod publike.

Foto: Dejan Milićević

Kakva iznenađenja ste nam spremili u novoj sezoni?

- Naša Srbija je puna izuzetnih predela i ljudi. Na svakom putovanju, pa čak i u mestima u kojima sam češće boravio, sretnem veoma zanimljivog čoveka, ženu ili dete. Što se prirodnih tajni i lepota tiče, pa to je uvek za dobru priču. Recimo, da li znate da na Kosmaju u selu Babe postoji vodopad Pruten, za koji znaju retki Kosmajci. U stvari, on je tamo još iz doba Rimljana, koji su tu kopali rudu. Taj vodopad im je služio za flotaciju. Poseta Ledenoj pećini na Uvcu je za svakog čoveka spektakl, od prilaza s vode do neverovatnih ukrasa u unutrašnjosti. Tu su neobični crteži. Kruži među meštanima anegdota o Poljacima, koji su inače najverniji posetioci. Najčešće pitanje je - ko je ovo slikao?

Koje gradove i mesta ćete posetiti ove sezone?

- Počeli smo posetom Sjenici, Pešterskoj visoravni, snimili priče iz Topole i posetili čarobni Muzej vina, bili smo u muzeju u Svilajncu i, takođe, u jedinstvenoj poljoprivrednoj školi. Tu je i emisija sa Zlatibora i susret na Čigoti sa američkom glumicom na jedinstvenom pikniku. Bili smo u selu Goračići nedaleko od Guče i sladili se grožđem u jedinom vinogradu u dragačevskom kraju. Slede emisije iz Leskovca, Medveđe, Stare Pazove, Subotice...

Drim-tim Žika Nikolić i Marijana Petrović putuju po Srbiji Foto: Privatna arhiva

Zanimljivo je da je vašu novu emisiju osmislila Marijana Petrović. Koliko traje vaša saradnja i ko je tu kome šef?

- Emisija jeste Marijanin projekat. Skoro 15 godina smo sa emisijom "Žikina šarenica" reportažnim kolima obilazili Srbiju. Ona je bila reditelj, a ja urednik i voditelj. Sada je novo vreme, ona ima produkciju i projekte pa me je pozvala da ovu emisiju za Kurir televiziju radimo zajedno. Naravno, ona je tu apsolutni šef. Odličan šef. Evo, treća je sezona i nismo imali nijedan nesporazum.

Ko prvi popusti kad se posvađate?

- U ovom poslu nema svađe, već samo zadovoljstvo i rad cele ekipe da što kreativnije prenesemo priče iz mesta u kojima boravimo.

Foto: Dejan Milićević

Emisija "Sa Žikom po Srbiji" donosi spoj tradicije, muzike i običaja - koliko je teško bilo osmisliti ovaj poludokumentarni format, a opet biti zanimljiv široj publici?

- Tokom svoje televizijske karijere ja sam uglavnom radio žive emisije, što iz studija, što s terena. Retko sam imao priliku da snimim neku dokumentarnu emisiju. Ova prilika na Kurir televiziji mi je veliko zadovoljstvo i ispunjenje profesionalne želje. Dokumentarna priča je, kažu, prava televizijska priča. Veliki uzori su mi Milan Kovačević sa svojim nedostižnim "Karavanom", Kamenko Katić, mlađi kolega Jovan Memedović, koji je smislio jedinstven, kako ti kažeš, poludokumentarni format.

Što se zanimljivosti tiče, pa tu odlučuje sama atmosfera na snimanju. Kad je reporter svoj, takvi su i sagovornici. To je pola posla. Ostalo urade dobri snimatelji i montažeri.

U čemu je tajna dugovečnosti vaše karijere i popularnosti kod publike?

- Možda je, dragi Ljubomire, tajna u činjenici da sam ja u televizijsko novinarstvo ušao u zrelim godinama. Kad sam počeo, imao sam već 40 godina i neutoljivu žeđ da se ostvarim u ovom poslu. Mnogi ljudi su mi u tome pomogli. Prvi legendarni Miloš Jevtić, Nikola Mirkov, Sergej Šestakov, Aleksandar Tijanić i Mića Orlović. Kad sam radio prvu televizijsku emisiju, od kolega sam dobio samo kritike. Prišao mi je Sergej Šetakov, tada glavni urednik Beogradskog programa, i posavetovao: "Samo ti radi kako si počeo, a oni će se navići." Mića Orlović me je posavetovao: "Radi na svoj način, važno je da ne ličiš na druge."

Aleksandar Tijanić Foto: Dado Djilas

A šta vam je rekao Tijanić?

- Aleksandar Tijanić mi je dao da radim emisiju "Žikina šarenica". Odlučio je da se emisija tako zove, što je na RTS bio presedan toliki da ja pola godine nisam mogao da se usudim da izgovorim naziv, a onda sam se navikao. Emisija je zaista imala neverovatan prolaz u gledalištu. Posle 800 emisija gostovao mi je Aleksandar Tijanić. Rekao mi je da je čekao da postanem televizijska zvezda jer on gostuje samo kod takvih. Hoću da kažem da je televizija velika čarolija. Ako joj se prilagodiš, eto duple čarolije. Na ekranu moraš biti prirodan. Ako te gledalac tako doživi, veruje ti.

Postoji li gost, intervju ili trenutak iz emisije koga se posebno sećate, a da ga publika možda ne zna?

- Bilo je nebrojenih slučajeva, ali nedavno me je očarao susret na Kosmaju sa jednom vilom sa ove planine. Zove se Ana, vlasnica je jedinstvene plantaže voća i povrća. Kao poseban provod pamtim vožnju kvadom po malinjacima Kosmaja. Uostalom, to će videti i gledaoci Kurir televizije.

Foto: Dejan Milićević

Koliko se televizija, po vašem mišljenju, promenila od vremena kad ste počeli pa do danas?

- Pa to su dva sveta. Od broja televizijskih kanala do shvatanja filozofije ovog medija. Uz društvene mreže, brojne TV kanale, televizijski novinar nema posebnost koju je nekad imao. Svakome se čini da to može.

Šta mislite da je ključ da jedna emisija bude i gledana i kvalitetna?

- Velika priprema. Posvećenost cele ekipe tom poslu. Televizijska emisija je proizvod kolektivnog truda.

1/5 Vidi galeriju Žika Nikolić Foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Da li postoje mladi ljudi s TV koje rado savetujete i u kojima prepoznajete naslednike?

- Posavetujem onog ko me pita. Nisam onaj koji seje pamet. Svaki čovek je vasiona. Mora se naći i snaći. Uvek im kažem da budu svoji, da nađu ili izmisle svoju caku.

Na kraju, šta biste za jedno pola veka voleli da ljudi pamte kad se pomene vaše ime i vaš rad?

- Možda se meni posrećilo. Mene niko ne poznaje kao Živorada Nikolića, ja sam za svakoga ko me sretne Žika Šarenica. Meni dovoljno.