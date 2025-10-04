Slušaj vest

Pre gotovo pola veka glumica Cvijeta Mesić odigrala je upečatljivu ulogu tetka Vukice u filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića" reditelja Dejana Karaklajića. Posle je glumila i u ostvarenjima "Grlom u jagode", "Specijalno vaspitanje", "Otvorena vrata", "Nož", "Beogradski fantom", "Andrija i Anđelka", "Smrdljiva bajka", "Pet", "Klan", "Tajne vinove loze" i drugim. Ponovo na poziv Karaklajića, ova dramska umetnica je deo nove serije "Miholjsko leto", koju od 4. oktobra možete pratiti vikendom na Radio-televiziji Srbije.



- Moja junakinja se zove Eva i bivša je stjuardesa. Mogu da kažem da je to fenomenalno napisan ženski lik. Ona uvek poentira, duhovita je, stalno pravi neke zavrzlame, buni se i diže revoluciju - kaže glumica za Kurir.

Gledali ste zajedno s nama novinarima prvu epizodu pre TV premijere. Jeste li zadovoljni?

- Meni je najvažnije što je to veoma duhovito. "Miholjsko leto" se bavi temom koju drugi autori nisu dosad obrađivali. Zadovoljna sam.



Dejana Karaklajića znate godinama, ali mnoge vaše kolege nisu baš na prvi poziv prihvatile da igraju u priči koja govori o starim ljudima... Kako ste vi reagovali?

- Kad me je Dejan pozvao, bila sam oduševljena. Posle još više kad sam pročitala scenario i saznala koju uloga mi je namenjena. Naša priču i treba posmatrati kao neku bajku. Na život možda i treba gledati onako kako to rade ovi naši junaci.

Šta nas čeka u nastavku serije?

- Ne možete ni da zamislite. Biće pobune, ljubavi i raskida.

Ko je kriv što vas ne gledamo više na malim ekranima?

- Kad me je Dejan zvao da igram, dobila sam ponudu za još jednu seriju. To se tako poklopilo, a nije uvek slučaj. Radim samo ono što me zaista interesuje. A u međuvremenu igram u pozorištu, tako da sam prisutna u glumačkom životu.

Partner u seriji vam je Vito, koji je do premijere serije preminuo.

- To je moj pas, koji je dva meseca na plus četrdeset glumio. Slepi i gluv, ali bio je hrabar i najdirljiviji trenutak mi je bio kad sam videla da su zaokružili Vitu na odjavnoj špici. On je otišao u decembru. Vito je postao glumac zbog toga što nisam imala kome da ga ostavim da ga čuva. I onda je Dejan pristao da i on igra i on je tu važan u seriji, videćete do kraja.

Vaša baza je Jugoslovensko dramsko pozorište.

- Trenutno ne radim ništa novo. Uživam u penziji. Igram u dve predstave, "Pučina" i "Tako je (ako vam se tako čini)".