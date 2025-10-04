Za Zlatne antene se bore od "Sablje" do "Otmice": Poznate nominacije u 13 kategorija
Internacionalni Festival drama i serija Fedis, pod sloganom "Magija koja traje", održaće se od 7. do 9. oktobra 2025. godine u Domu omladine Beograda. Prvo takmičenje ove vrste u Evropi održava se 15. put i okupiće TV serije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. TV serije i kulturni poslenici takmičiće se za nagradu Zlatna antena u 13 kategorija, i to: najbolja TV serija, najbolja muška glavna uloga, najbolja ženska glavna uloga, najbolja epizodna muška uloga, najbolja ženska epizodna uloga, glumačko otkriće godine, najbolja režija, najbolji scenario, najbolja fotografija, najbolji kostim i najbolja muzika. Žiri je radio u sastavu: glumac Fuad Tabučić, reditelj Nenad Pavlović, scenarista Marko Popović, direktor fotografije Predrag Jočić, kostimografkinja Petra Fotež, montažer Aref Zaabi i kompozitor Petar Bilbija.
Glavna muška uloga
DRAGAN MIĆANOVIĆ (Vreme smrti 2, Sablja)
TIHOMIR STANIĆ (Nobelovac)
RADIVOJE BUKVIĆ (Ubice mog oca 7)
SRĐAN GRAHOVAC (Otmica)
Glavna ženska uloga
NINA JANKOVIĆ DIČIĆ (Mama i tata se igraju rata 3)
SELMA ALISPAHIĆ (Nobelovac)
TAMARA KRCUNOVIĆ (Otmica)
ANĐELKA STEVIĆ ŽUGIĆ (Radio Mileva)
Epizodna muška uloga
PEĐA MARJANOVIĆ (Ubice mog oca 7)
MIKAEL PERSBRANDT (Otmica)
ALEKSANDAR ĐURICA (Mama i tata se igraju rata 3)
SRĐAN MILETIĆ (Sablja)
Epizodna ženska uloga
JOVANA STIPIĆ (Ubice mog oca 7)
LENKA PETROVIĆ (Vreme smrti 2)
JASNA ĐURIČIĆ (Sablja)
TATJANA KECMAN (Bunar 2)
Glumačko otkriće
KRIS GAVRIĆ (Radio Mileva 5)
IVONA KUSTUDIĆ (Bunar 2)
SUNČICA MILANOVIĆ (Klan, Kafana na Balkanu)
DANIEL GRACE ADAMILO (Mama i tata se igraju rata 3)
Režija
IVAN ŽIVKOVIĆ (Vreme smrti 2)
IGOR ĐORĐEVIĆ (Bunar 2)
GORDAN KIČIĆ, GVOZDEN ĐURIĆ (Mama i tata se igraju rata 3)
VINKO BREŠAN (Dnevnik velikog Perice)
Kostim
DRAGICA LAUŠEVIĆ (Što se bore misli moje)
BORIS ČAKŠIRAN, Almira Duraković (Vreme smrti 2)
ŽELJKA FRANULOVIĆ (Dnevnik velikog Perice)
MAJA MIRKOVIĆ, BILJANA TEGELTIJA BOJANIĆ (Sablja)
Fotografija
PABLO FERO ŽIVANOVIĆ (Nobelovac)
MARKO MLADENOVIĆ (Vreme smrti 2)
ALEKSANDAR KOŠUTIĆ (Sablja)
DALIBOR TONKOVIĆ (Otmica)
Scenario
GORAN STANKOVIĆ, VLADIMIR TAGIĆ, MAJA PELEVIĆ, DEJAN PRČIĆ, MARJAN ALČEVSKI (Sablja)
STEFAN BOŠKOVIĆ (Otmica)
MILICA JEVTIĆ, DUNJA MATIĆ, DEJAN PRĆIĆ (Pasjača)
ANA MILOŠEVIĆ (Što se bore misli moje)
Montaža
DEJAN UROŠEVIĆ (Mama i tata se igraju rata)
SNEŽANA IVANOVIĆ (Nobelovac)
ALEKSANDAR POPOVIĆ, UROŠ MAKSIMOVIĆ (Pasjača)
TOMISLAV PAVLIĆ (Pontonovo srce)
Muzika
ALEKSANDAR RANĐELOVIĆ (Sablja, Otmica)
IRINA DEČERMIĆ (Vreme smrti 2)
PREDRAG RADOSAVLJEVIĆ (Nobelovac)
VLADIMIR GRAIĆ (Radio Mileva 5)
Kreator
GORAN ŠUŠLJIK (Vreme smrti 2)
TIHOMIR STANIĆ (Nobelovac)
STEFAN BOŠKOVIĆ (Otmica)
NEBOJŠA GARIĆ (Radio Mileva 5)
Na Fedisu se dodeljuje i nagrada Zlatna antena za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji TV serija, kao i Zlatna antena za najpopularniji glumački par.