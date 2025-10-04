Slušaj vest

Internacionalni Festival drama i serija Fedis, pod sloganom "Magija koja traje", održaće se od 7. do 9. oktobra 2025. godine u Domu omladine Beograda. Prvo takmičenje ove vrste u Evropi održava se 15. put i okupiće TV serije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. TV serije i kulturni poslenici takmičiće se za nagradu Zlatna antena u 13 kategorija, i to: najbolja TV serija, najbolja muška glavna uloga, najbolja ženska glavna uloga, najbolja epizodna muška uloga, najbolja ženska epizodna uloga, glumačko otkriće godine, najbolja režija, najbolji scenario, najbolja fotografija, najbolji kostim i najbolja muzika. Žiri je radio u sastavu: glumac Fuad Tabučić, reditelj Nenad Pavlović, scenarista Marko Popović, direktor fotografije Predrag Jočić, kostimografkinja Petra Fotež, montažer Aref Zaabi i kompozitor Petar Bilbija.

serija Sablja.jpg
serija Sablja Foto: This and That Productions

Glavna muška uloga

DRAGAN MIĆANOVIĆ (Vreme smrti 2, Sablja)
TIHOMIR STANIĆ (Nobelovac)
RADIVOJE BUKVIĆ (Ubice mog oca 7)
SRĐAN GRAHOVAC (Otmica)

Glavna ženska uloga

NINA JANKOVIĆ DIČIĆ (Mama i tata se igraju rata 3)
SELMA ALISPAHIĆ (Nobelovac)
TAMARA KRCUNOVIĆ (Otmica)
ANĐELKA STEVIĆ ŽUGIĆ (Radio Mileva)

Nobelovac ep 2 still 04 copy.jpg
Foto: RTS

Epizodna muška uloga

PEĐA MARJANOVIĆ (Ubice mog oca 7)
MIKAEL PERSBRANDT (Otmica)
ALEKSANDAR ĐURICA (Mama i tata se igraju rata 3)
SRĐAN MILETIĆ (Sablja)

Epizodna ženska uloga

JOVANA STIPIĆ (Ubice mog oca 7)
LENKA PETROVIĆ (Vreme smrti 2)
JASNA ĐURIČIĆ (Sablja)
TATJANA KECMAN (Bunar 2)

znam-kako-dises.jpg
Foto: HBO

Glumačko otkriće

KRIS GAVRIĆ (Radio Mileva 5)
IVONA KUSTUDIĆ (Bunar 2)
SUNČICA MILANOVIĆ (Klan, Kafana na Balkanu)
DANIEL GRACE ADAMILO (Mama i tata se igraju rata 3)

Režija

IVAN ŽIVKOVIĆ (Vreme smrti 2)
IGOR ĐORĐEVIĆ (Bunar 2)
GORDAN KIČIĆ, GVOZDEN ĐURIĆ (Mama i tata se igraju rata 3)
VINKO BREŠAN (Dnevnik velikog Perice)

Kostim

DRAGICA LAUŠEVIĆ (Što se bore misli moje)
BORIS ČAKŠIRAN, Almira Duraković (Vreme smrti 2)
ŽELJKA FRANULOVIĆ (Dnevnik velikog Perice)
MAJA MIRKOVIĆ, BILJANA TEGELTIJA BOJANIĆ (Sablja)

serija što se bore misli moje foto printscreen (1).png
Foto: Printscreen/RTS

Fotografija

PABLO FERO ŽIVANOVIĆ (Nobelovac)
MARKO MLADENOVIĆ (Vreme smrti 2)
ALEKSANDAR KOŠUTIĆ (Sablja)
DALIBOR TONKOVIĆ (Otmica)

Scenario

GORAN STANKOVIĆ, VLADIMIR TAGIĆ, MAJA PELEVIĆ, DEJAN PRČIĆ, MARJAN ALČEVSKI (Sablja)
STEFAN BOŠKOVIĆ (Otmica)
MILICA JEVTIĆ, DUNJA MATIĆ, DEJAN PRĆIĆ (Pasjača)
ANA MILOŠEVIĆ (Što se bore misli moje)

Sablja Goran Stankovic i Vladimir Tagic foto Beta BRUNO BEBERT.JPG
Foto: Bruno Bebert, fotograf Beta Film

Montaža

DEJAN UROŠEVIĆ (Mama i tata se igraju rata)
SNEŽANA IVANOVIĆ (Nobelovac)
ALEKSANDAR POPOVIĆ, UROŠ MAKSIMOVIĆ (Pasjača)
TOMISLAV PAVLIĆ (Pontonovo srce)

Muzika

ALEKSANDAR RANĐELOVIĆ (Sablja, Otmica)
IRINA DEČERMIĆ (Vreme smrti 2)
PREDRAG RADOSAVLJEVIĆ (Nobelovac)
VLADIMIR GRAIĆ (Radio Mileva 5)

Kreator

GORAN ŠUŠLJIK (Vreme smrti 2)
TIHOMIR STANIĆ (Nobelovac)
STEFAN BOŠKOVIĆ (Otmica)
NEBOJŠA GARIĆ (Radio Mileva 5)

whatsapp-image-20230927-at-2.23.54-pm.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Na Fedisu se dodeljuje i nagrada Zlatna antena za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji TV serija, kao i Zlatna antena za najpopularniji glumački par.

Ne propustiteKulturaUSPELA JE DA POBEDI DEPRESIJU, GUBITAK OCA I SESTRE: Mia Begović opet u SRBIJI, i evo šta kaže o JUGOSLAVIJI, GLUMI I HONORARIMA
mia-begovic-foto-dragan-kadic.jpg
Pop kulturaDODELJENE ZLATNE ANTENE: „Čizmaši“ najbolja domaća serija!
tv-serija-cizmasi.jpg
Pop kulturaNAJBOLJE SERIJE KOSTI I TAJNE VINOVE LOZE: Za najbolju muziku posthumno je nagrađen Zoran Simjanović
tvlfoto22epizoda.jpg
Pop kulturaHRVATSKA GLUMICA HOĆE DA SE VRATI U BEOGRAD?! Ćerki Jelene Veljače nedostaje SRPSKA PRESTONICA i jedno ne prestaje da pita MAMU!
zorana-jevtic1.jpg