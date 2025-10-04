Italijanski glumac Remo Đirone, poznat po ulogama u kultnoj mafijaškoj seriji "La Piovra" i holivudskom hitu "Ford protiv Ferrarija", nažalost je preminuo u 76. godini nakon borbe sa karcinomom bešike , prenose strani mediji.

Vest o njegovoj smrti objavio je La Repubblica, a prenosi The Hollywood Reporter, navodeći da je Đirone preminuo u petak, 3. oktobra, u svom domu u Monte Karlu.

Iskusni glumac debitovao je na filmu 1974. godine u ostvarenju "Antikrist", nakon čega je glumio u nizu italijanskih filmova, uključujući "Otac kumova", "Malamore", "Dah života" i "Ne zaustavljaj me sada". Iza sebe je ostavio suprugu Vitoriju Zini, sa kojom je bio u braku od 1982. kao i sina Karla Zinija.