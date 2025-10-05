Glumac Nemanja Oliverić postao je specijalista za komedije. Godina sa uspehom nosi repertoar svog pozorišta "Boško Buha" i igra u hitu "Gospođa ministarka" u režiji Tatjane Mandić Rigonat. Popularnost kod TV publike mu je doneo lik poštara Mileta u komediji "Komšije", a tokom godina gledali smo ga u nekim od najpopularnijih ostvarenja, poput "Vrata do vrata", "Mama i tata se igraju rata", "Kalkanski krugovi"... Sada je deo postave i "Radio Mileve", a na male ekrane RTS stigla mu je serija "Miholjsko leto", koja se emituje od 4. oktobra vikendom u 20 sati na RTS 1.

- "Miholjsko leto" je slično "Radio Milevi", ali obrađuje temu od koje ljudi zaziru, a to je starost i život u trećem dobu. Uspeli smo da je predstavimo šarmantno, duhovito i toplo - kaže glumac za TV Ekran.


Nova serija u 12 epizoda govori o radostima trećeg doba i prati junake Doma za starije "Feniks". General, Lelica, Rosa, Eva, Tesla, Pilot, Gvozden samo su neki od pitomaca ovog doma za starije. Njih, ali i druge junake, u seriji će, između ostalih, dočarati: Svetozar Cvetković, Anica Dobra, Gordana Gadžić, Cvijeta Mesić, Slavko Štimac, Tihomir Stanić, Mladen Nelević, Milica Trifunović, Jovan Belobrković, Jelena Stupljanin, Maja Mandžuka, Miloš Samolov, Bojan Dimitrijević, Boris Pingović i drugi. Nemanja Oliverić igra direktora ove ustanove i na početku pokuša sebi da oduzme život, a trudi se da prevari svoje štićenike.

- Nisam imao uzora za građenje lika. On je samo primer sitnog, nesnađenog čoveka koji misli da će uzimanjem neke sitne love nešto postići u svom životu - otkriva glumac.


On posebno pamti saradnju sa Slavkom Štimcem.

- Najteže smo snimili scenu kad mi on prilazi s leđa i uplaši me. Umirali smo od smeha i jedva smo to snimili - iskren je dramski umetnik.

Nemanju publika može da prati na Superstaru vikendom u seriji "Izazov", čiji producent je Maja Mandžuka:

- Hteli smo da ispričamo generacijsku priču o nama koji smo odrastali u Beogradu 90-ih i 2000-ih. Bili smo pogubljeni, izgubljena generacija i nekako hoćemo da nas oživimo.


Glumac se raduje i novoj sezoni u pozorištu "Boško Buha".

- Čeka nas premijera "Igre". "Ministarku" igramo već 12 godina, i "Pigmaliona". Dođite u pozorište - zaključuje Oliverić.

