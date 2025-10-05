Autorka ove duodrame je Ružica Vasić, a reditelj Dejan Cicmilović. Muziku potpisuje Boris Režak, a neobičan brački par igraju Maja Kolundžija Zoroe i Petar Mitić
Ne propustite
Hit komedija o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina: Novo igranje predstave "Kriza" u Kulturnom centru "Čukarica”
Slušaj vest
Predstava "Kriza", koja je već veliki hit kod publike, biće izvedena na Velikoj sceni Kulturnog centra „Čukarica“ u četvrtak, 9, oktobra sa početkom u 19.30 časova. Autorka ove duodrame je Ružica Vasić, a reditelj Dejan Cicmilović. Muziku potpisuje Boris Režak.
Da li je za uspšena brak ljubav dovoljna?
Predstava Kriza Foto: Ustupljena fotografija, Kulturni centar Veliko Gradište
Vidi galeriju
Predstava „Kriza“ je priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina, sa finansijskom krizom i naravno, sa krizom u braku. Uprkos svemu, oni se i dalje vole, ali, da li je ljubav dovoljna? U komediji igraju Maja Kolundžija Zoroe i Petar Mitić. Cena karte: 1.500 dinara. Rezervacije i info: 011/3552-678.
Pogledajte šta muzičar Boris Režak misli o predstavi
Reaguj
Komentariši