Predstava "Kriza", koja je već veliki hit kod publike, biće izvedena na Velikoj sceni Kulturnog centra „Čukarica“ u četvrtak, 9, oktobra sa početkom u 19.30 časova. Autorka ove duodrame je Ružica Vasić, a reditelj Dejan Cicmilović. Muziku potpisuje Boris Režak.

Da li je za uspšena brak ljubav dovoljna?

Predstava Kriza Foto: Ustupljena fotografija, Kulturni centar Veliko Gradište


Predstava „Kriza“ je priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina, sa finansijskom krizom i naravno, sa krizom u braku. Uprkos svemu, oni se i dalje vole, ali, da li je ljubav dovoljna? U komediji igrajMaja Kolundžija Zoroe i Petar Mitić. Cena karte: 1.500 dinara.  Rezervacije i info: 011/3552-678.

Pogledajte šta muzičar Boris Režak misli o predstavi 

Boris Režak o predstavi Kriza Izvor: Promo

