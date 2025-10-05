Slušaj vest

Narodno pozorište zatvoreno je na tri nedelje. Vest da se neće igrati predstave u petak uveče saopštili su zajedno Ministarstvo kulture i uprava. Ministar kulture Nikola Selaković gostujući na Pinku otkrio je da je ova odluka morala biti doneta jer je bila ugrožena bezbednost zaposlenih u nacionalnom teatru i publike.

1/8 Vidi galeriju Narodno pozorište u Beogradu Foto: Sergio Delle Vedove / Alamy / Profimedia, Beoinfo, Stefan Stojanović



- Novi v. d. upravnika Narodnog pozorišta Dragoljub Bajić odmah po preuzimanju dužnosti u avgustu ove godine obratio se Ministarstvu kulture i upozorio na probleme s kojima se ta ustanova suočava. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za vanredne situacije, koji je izašao na teren, utvrdio je 59 nezakonitosti u sistemu protivpožarne zaštite i na osnovu toga izdao nalog o ispunjenju 59 različitih mera - rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture



Ministar je naveo da je bilo ozbiljnih propusta, a da neki od njih datiraju od 2011. godine pa do ovih dana.

- Odluku smo doneli u cilju bezbednosti gotovo hiljadu ljudi koji su radno angažovani u Narodnom pozorištu, ali i publike, koje u jednom trenutku u zgradi pozorišta može da bude i do 1.500. Naravno da je ovo stvar koja je apelovala na našu ozbiljnost, odgovornost. Svaki drugačiji postupak bio bi nedorastao, neozbiljan i neodgovoran. Za tako nešto ni uprava Narodnog pozorišta ni ja lično nismo spremni da snosimo bilo kakvu odgovornost. Da se, ne daj bože, nešto dogodi - objasnio je Selaković i dodao da će Narodno pozorište imati rok od tri nedelje da svaku od 59 mera primeni i osposobi i veliku i malu scenu Narodnog pozorišta za neometano funkcionisanje.

- Kontrola određenih sistema protivpožarne zaštite mora se sprovoditi na svakih šest meseci, a to nije urađeno pet godina. Narodno pozorište od prošle godine nema važeći plan za postupanje u slučaju požara, mala scena "Raša Plavić" posle rekonstrukcije 201. nije dobila upotrebnu dozvolu za sisteme protivpožarne zaštite - rekao je Selaković.

Foto: Kurir Televizija



Glumci i deo zaposlenih su u petak održali štrajk upozorenja, tražeći povlačenje novog pravilnika o radu koji je donelo pozorište i smenu predsednika upravnog odbora Dragoslava Bokana.



- Imamo grupu ljudi koja deset meseci unazad koristi svaku priliku da u rad pozorišta i na scenu uvede politiku. U prošloj sezoni došlo je do otkazivanja 37 predstava zbog takozvanog pridruživanja zahtevima studenata. Čisto političkim zahtevima, to je vreme pokazalo da se radilo sve vreme u politici. I na kraju imate pokušaj sprovođenja te revolucije u Srbiji. To je za te ljude normalno - konstatovao je Selaković.

Zahtevi dela zaposlenih: Smena Bokana i povlačenje novog pravilnika

Glumci i umetnici koji su održali u petak uveče štrajk ostaju pri svojim zahtevima i traže povlačenje novog pravilnika, ali i smenu predsednika Upravnog odbora Dragoslava Bokana. Pojedini tvrde da će otići iz kuće ukoliko ne dođe do promena. U međuvremenu, glumci Narodnog pozorišta u Beogradu se svake večeri poklanjaju publici na nekoj drugoj sceni. Dobili su podršku kolega iz drugih kuća.