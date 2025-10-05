Slušaj vest



Nova sezona je krenula i u Bitefu, a pravi biser iz njihovog repertoara je predstava "Španska luda", duhovita i potresna priča o ceni moći, istini i ludilu u kome se ogleda savremeni svet. Intermedijalna drama - inovativna scenska forma koja spaja klasičnu glumačku igru i savremene digitalne tehnologije - nastala kao praktični deo umetničkog doktorata Marije Bergam na FDU. Novo izvođenje je zakazano za 18. oktobar u 20 časova u Bitef teataru. Marija je kraljica Huana, Slobodan Beštić kardinal Siseros, a Maja Stojanović dvorska dama.

Foto: Alex Dmitrović



- Ona vidi ono što je očigledno - i zato je luda. Reči kojima kardinal opisuje kraljicu Huanu u predstavi postavljaju jedno od ključnih pitanja savremenog društva: "Ko je ovde zaista lud? Oni koji vide istinu - ili oni koji je poriču?" - pita se Bergamova.



Inspirisana delom "Španski kardinal" Henrija de Monterlana i istorijskim likom Huane Lude, predstava "Španska luda" predstavlja teatar ideja i intermedijalnu dramu koja spaja klasičnu glumačku igru i savremene digitalne tehnologije - projekcije u vidu avatara kardinala i dvorske dame, i glič efekte.

- Na sceni se vodi dijalog između stvarnog i virtuelnog, uma i privida, razuma i ludila. Digitalne projekcije predstavljaju razlomljen um lude kraljice. U tom prostoru živ izvođač istražuje nove oblike prisustva i otpora. "Španska luda" je politička i poetska drama, ali i egzistencijalna ispovest o svetu u kojem je istina postala subverzivna, a ludilo poslednje utočište autentičnosti. Kraljica Huana odbija moć, suprotstavlja se kardinalu, koji joj ne dozvoljava da se povuče u svoj unutrašnji svet. Na taj način ona postaje simbol otpora sistemu koji meri vrednost kroz status i privid - poručuje autorka i zaključuje:

Foto: Alex Dmitrović



- Svedoci smo vremena u kom se pod višedecenijskim pogubnim uticajem medija i društvenih mreža ljudi većinom histerično upinju da budu, ili makar sebe predstave, lepši, imućniji, uticajniji - onakvi kakvi nisu. U kontekstu postkapitalističkog i postglobalističkog doba, u kojem su se generacije otuđile i odrekle promišljanja o smislu, pojava lika poput jurodive kraljice Huane postaje uzbudljiva i preko potrebna. Može li ispovest lude kraljice, kao što je poljuljala kardinala, da opomene i otrezni savremeni svet?

Projekat je podržala Hemofarm fondacija, prepoznajući njegovu umetničku i društvenu važnost i nameru da kroz umetnost doprinese destigmatizaciji žena i svih osoba koje se suočavaju s psihičkim poteškoćama.