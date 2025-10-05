Slušaj vest

Tužna vest potresla je svet filma i televizije. Naime,  glumica Kimberli Hébert Gregori, poznata po ulozi u seriji The Big Bang Theory (Štreberi) i brojnim drugim projektima, preminula je u 52. godini života.

Vesti o njenoj smrti potvrdio je njen bivši suprug, glumac i pevač Čester Gregori, koji je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama odao počast preminuloj umetnici.

Kimberli Čester
Kimberli Hebert Foto: Facebook

U dirljivoj poruci objavljenoj na Instagramu, Čester je napisao:

„Kimberi Heber Gregori bila si oličenje briljantnosti. Crna žena čiji je um osvetljavao svaku prostoriju, čije je prisustvo nosilo i vatru i gracioznost. Učila si nas hrabrosti, umetnosti, istrajnosti i tome kako nastaviti dalje, čak i kada život traži više nego što možeš da daš.“

Dodao je i da je „svet juče izgubio jednu od najboljih“, prisećajući se zajedničkog rada na HBO seriji Vice Principals.

„Imao sam čast i sreću da provedem mesece radeći sa ovom kraljicom. Nikada me niko nije nasmejao kao ona. Bila je profesionalac u svakom smislu te reči, sopran koji nikada nije promašio ton. Bićeš mi mnogo nedostajala, prijateljice.“

Karijera ispunjena talentom i strašću

Glumica je bila  cenjena u sferama pozorišta, filma i televizije, poznata po snažnim ulogama i izraženoj harizmi. Publika ju je pamtila ne samo po The Big Bang Theory, već i po nastupima u serijama kao što su Vice Principals, Better Call Saul i Kevin (Probably) Saves the World.

Kolege i obožavaoci opisuju je kao ženu izuzetne energije, duha i talenta, koja je svaku ulogu pretvarala u nezaboravno iskustvo.

