Bend je formiran u januaru 1993. godine od strane basiste i vokaliste Dejana Gvozdena, gitariste Željka Markuša, koji je radio bluz i rok muziku i nastupao po beogradskim kafićima i klubovima.

Do trenutka kada je bend predstavio svoju prvu hit pesmu "Dva metra", čiji je muzički video režirao Milutin Petrović, već su predstavili novog basistu Milana Popovića, ostavljajući Gvozdena kao vokalistu. Bend je dodatno proširen dolaskom tromboniste Nenada Potija, koji je svirao za Del Arno Band. Prvu studijsku pesmu "O kako si lepa" objavili su na L.V.O kompilaciji Akademija vol. 1, 1993. godine i živu verziju iste pesme, koja je snimljena u beogradskom klubu Prostor, 9. februara 1994. godine. Pesma se našla i na kompilaciji Gruvanje vol. 1.