Glumac Nenad Jezdić je ovih dana na meti napada blokadera jer je tokom poklona publici nakon izvođenja predstave "Putujuće pozorište Šopalović" odbio da pokaže studentski indeks.

Međutim, ono što mnogi ne znaju je da je Nenad Jezdić u pauzama od glumačkih angažmana okupiran poljoprivrednim poslovima u selu Zabrdica kod Valjeva, gde već godinama živi sa svojom porodicom.

Daleko og gradske vreve, Jezdić uživa na svom imanju okružen voćnjakom, poljima i prirodom. U jednom intervjuu glumac se dotako društvenih mreža, pa otkrio da ih ne voli.

- Sajber svet podrazumeva lažni identitet, podrazumeva lažni profil, tendenciozno kazivanje, bez odnosa da se govori o čoveku, već o nekom objektu. Ne verujem u sajber svet, nemam mreže i profile, to je za mene lažni svet - kazao je tom prilikom.

Godinama u ljubavi sa suprugom Sarom

On je godinama u srećnom braku sa suprugom Sarom, sa kojom ima četvoro dece. Jezdićeva supruga se nikad ne pojavljuje u javnosti. Glumac izbegava da o supruzi govori za medije, ali je u nekoliko navrata istakao da mu je porodica najveća snaga.

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano". Biti vitez, biti čojstven, sve žene pored sebe držim kao malo vode na dlanu… To je nešto čime se ja vodim - objasnio je Nenad Jezdić u jednom intervjuu.

Glumac je svojevremeno objasnio da Sara ni po koju cenu ne želi da se eksponira, te da se zbog toga sa njim nikada ne pojavljuje na događajima u prestonici.

Nenad Jezdić Foto: Željka Hajdarević

- Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života - ispričao je glumac.

Svoju decu uči vrednostima koje je nasledio od oca

Sve što je naučio od svog oca danas prenosi na svoje četvoro dece, kojima daje primer da kada je čovek uporan i istrajan može ostvariti ciljeve i postići veliki uspeh na nekoliko životnih polja.

- Deci jedino pomažemo ukoliko im damo pravi primer. Jedna mudrost kaže: "Ako hoćeš da menjaš svet, prvo počni od sebe" - rekao je Jezdić svojevremeno za "Gloriju" i dodao:

- Čini mi se da što se više opiremo našim lošim principima, to smo sadržajniji i uspešniji kao ljudi, kao ličnosti.

Principom se vodi kroz život

Na pitanje da li je ispunio svoje životne ciljeve, kako u glumi, tako i u privatnom poslu i životu, Nenad Jezdić je tad odgovorio:

Foto: Screenshot

- Na putu sam ispunjenja svojih poslovnih ciljeva. Imam princip da radim onako kako umem. Moja destilerija je nastala još pre 20 godina, sa prvim zasadima voća. A to voće je posledica želje za proizvodnjom rakije. To nije nešto čemu sam se posvetio juče, to nastaje i nastavlja da se razvija. Sada mogu da proizvedem i dvesta hiljada litara rakije, pod uslovom da tržište ima tu potrebu, ali ono to nema. Zato ne želim sebi da stvaram veće troškove i izdatke nego što mogu da podnesem.

Javna podrška Vesne Stanković i Milana Marića

Glumica Vesna Stanković je javno podržala Nenada Jezdića, koji je na meti napada blokadera. Ona je na svom Fejsbuk profilu objavila fotografiju s Jezdićem, te poručila:

"Znam jednog čoveka. Nisam dosad srela vrednijeg od njega. On radi do samouništenja. Na različitim frontovima bije bitke i svuda se trudi da bude najbolji. I bude. Voli svoju zemlju, strasno, bez zadrške. Svoje četvoro dece vaspitava da budu radini, čestiti, rodoljubi. Starije ćerke završile po dva fakulteta. Voli i beskrajno poštuje svoju ženu, nikad je nije doveo u situaciju da je neko sažaljeva jer je njegova. Njegova humanost je ogromna.Daje novac, podršku, usluge, mnogima koje nikad nije sreo, ni upoznao. I to krije. Ne želi da se o tome javno priča i zna.

Vesna Stanković Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Radije sebe predstavlja kao drčnog, srditog i naprasitog čoveka. Težak čovek, velikog srca. Individualista. Nikad se ne krije u masi. Uvek svoj. Hrabar do nemogućeg. Sposoban. Inadžija. Kroz život gazi neutabanim stazama. Od nevolja se ne sklanja. Autoritetima se ne priklanja. Vredan svakog poštovanja. Uzdignute glave prima udarce slabih, koji se krde i samo u masi hrabrosti imaju da udare na najjačeg. On se osmehne i ide dalje. Jer se lav na buve ne osvrće. Zove se Nenad Jezdić", stoji u objavi glumice.

Još jedan kolega koji je javno stao u odbranu Nenada Jezdića je i glumac Milan Marić.

On je jasno i glasno poručio:

"Što se tiče videa koji šerujete - taj čovek, makar da ja znam, nikakvo zlo u svemu ovome nije napravio, niti je radio iza leđa nekome od nas, a apsolutno ima pravo na svoj stav, svoje mišljenje i to mu pravo niko i nikada ne može osporiti. I da, pošteniji je od pritajenih guja", napisao je Marić na Iksu.

Predsednik Aleksandar Vučić o napadima na Nenada Jezdića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je glumcu Nenadu Jezdiću, ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".

Foto: Instagram/buducnostbijeav

- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Nenad Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić.

